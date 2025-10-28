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На шахте в Австралии произошёл взрыв – двое рабочих погибли, один получил ранения

28 октября 2025 07:33
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Двое рабочих погибли и еще один получил ранения в результате взрыва на недавно вновь открытой шахте в австралийском штате Новый Южный Уэльс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На шахте в Австралии произошёл взрыв – двое рабочих погибли, один получил ранения-2

По данным полиции, в отдаленный шахтерский городок Кобар, расположенный примерно в 700 километрах к северо-западу от Сиднея, были вызваны экстренные службы после того, как им сообщили, что люди получили серьезные травмы в результате инцидента на рабочем месте. Австралийские СМИ передают, что инцидент произошел на серебряном, цинковом и свинцовом руднике. Он работает более 40 лет, но в 2020-м был закрыт на техническое обслуживание. 

# Австралия # Взрыв

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