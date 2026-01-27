Белорусская продукция представлена на международной выставке в ОАЭ

Инновации и качество. Международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2026 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Крупнейшее событие в сфере пищевой промышленности объединило свыше 8,5 тысячи участников из 190 стран. Впервые экспозиция расположилась сразу на двух площадках, занимая рекордные 240 тысяч квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году белорусские стенды первый раз демонстрируются в двух тематических павильонах. Организованы тематические локации и кулинарная площадка для проведения мастер-классов и дегустации. Дубайским потребителям представлено более 100 наименований продукции: от традиционной сельди и красной рыбы до спредов, натуральной и имитированной икры и эксклюзивных деликатесов. Отечественные молочные гиганты привезли в Дубай продукты, отвечающие современным мировым трендам, в том числе из сухого молока, сыры и десерты.