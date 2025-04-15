В Гродненском историко-археологическом музее открылась выставка к 80-летию Великой Победы

Долгие дороги войны. В Гродненском историко-археологическом музее открыта выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. Большинство экспонатов представлены впервые. Они пополнили фонды за два последних десятилетия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артефакты передали в музей военные комиссариаты, родственники участников войны и просто небезразличные горожане. В экспозиции – элементы военной формы, фотографии и документы, а также произведения искусства, над восстановлением которых работали музейные реставраторы.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея: Эта выставка рассказывает о нескольких эпизодах войны, связанных с Гродненщиной, с людьми, которые освобождали, защищали Гродненщину, были здесь партизанами. На основе этих эпизодов мы будем рассказывать о военном пути, о военной дороге этих людей.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Люди прошли через нечеловеческие условия, через очень страшные нервные и физические потрясения, и мы этим, что пытаемся доказать, что надо этого не повторить.

Выставка «Долгие дороги войны» будет работать всю весну и в течение лета, это дань памяти тем, кто приближал долгожданную Победу.