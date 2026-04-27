Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери в Пекине

Пекин стал витриной мирового автопрома. Международная выставка Auto China 2026 распахнула двери для профессионалов отрасли – и сразу заявила о себе как о рекордной. На одной площадке – почти полторы тысячи новейших автомобилей, многие из которых публике представлены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент – технологии, которые меняют саму логику передвижения. Китайские бренды делают ставку на искусственный интеллект: роботы-ассистенты, автономное вождение, системы предиктивной безопасности. В центре внимания – электромобили и гибриды, которые фактически вытесняют традиционные двигатели. Производители из Германии, Японии и США привезли модели, адаптированные специально под китайский рынок – с расширенными мультимедийными платформами, локальными сервисами и увеличенным запасом хода.

Первые дни выставка работает в закрытом режиме – только для СМИ, экспертов и представителей индустрии. А с 28 апреля по 3 мая попасть сюда сможет любой желающий. И организаторы ожидают рекордный поток посетителей: интерес к автомобилям будущего в Китае сегодня как никогда высок.