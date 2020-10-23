Новости по тегу #Война в Ливии

Ситуация в Ливии ухудшилась. Накануне в боях за столицу — город Триполи — погибло почти полторы тысячи человек. Еще пять тысяч ранено. Повстанцы взяли под контроль практически всю территорию административного центра страны.
Об этом сообщают мировые информагенства. Ракеты попали в одну из резиденций лидера Джамахирии в Триполи. Были убиты трое его внуков и младший сын.
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