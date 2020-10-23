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Новости по тегу #Война в Ливии

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня
23 октября 2020 15:06

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии
09 апреля 2019 09:12

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

Авиаудар по Ливии: погибли 17 человек
31 октября 2017 14:10

Авиаудар по Ливии: погибли 17 человек

40 человек подорвались при разминировании освобожденного ливийского города
18 июля 2017 08:32

40 человек подорвались при разминировании освобожденного ливийского города

В Триполи на пляже взорвалась ракета: погибли 5 человек, в том числе 2 детей
05 июля 2017 13:15

В Триполи на пляже взорвалась ракета: погибли 5 человек, в том числе 2 детей

На побережье Ливии найдены тела более 70 мигрантов и пробитая надувная лодка
22 февраля 2017 08:30

На побережье Ливии найдены тела более 70 мигрантов и пробитая надувная лодка

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны
04 апреля 2016 15:37

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны

Беларусь добивается признания невиновности осужденных в Ливии белорусов
04 апреля 2013 11:41

Беларусь добивается признания невиновности осужденных в Ливии белорусов

Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены
12 февраля 2013 08:20

Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены

04 июня 2012 15:00

За «пособничество Каддафи» белорусов посадили на 10 лет

23 августа 2011 11:05

Война в Ливии: в Триполи погибло около полутора тысяч человек

01 мая 2011 13:34

Война в Ливии. В результате авианалета НАТО на Триполи погибли трое внуков и младший сын Муамара Каддафи