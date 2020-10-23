Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня

Новости Швейцарии. Исторический момент: соглашение о постоянном прекращении огня подписали стороны ливийского конфликта в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это результат пятидневных переговоров под эгидой ООН, которые велись между враждующими сторонами. В силу документ вступил сразу после его подписания.

Стефани Уильямс, исполняющий обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии:

Стороны договорились, что все воинские части и вооруженные формирования, находящиеся на линии фронта, должны вернуться на базы. Это должно сопровождаться выводом наемников и иностранных боевиков со всех ливийских территорий: сухопутных и морских, в течение максимум трех месяцев с сегодняшнего дня.