Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня

Новости Швейцарии. Исторический момент: соглашение о постоянном прекращении огня подписали стороны ливийского конфликта в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Исторический момент: соглашение о постоянном прекращении огня подписали стороны ливийского конфликта в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это результат пятидневных переговоров под эгидой ООН, которые велись между враждующими сторонами. В силу документ вступил сразу после его подписания.
Стефани Уильямс, исполняющий обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии:
Стороны договорились, что все воинские части и вооруженные формирования, находящиеся на линии фронта, должны вернуться на базы. Это должно сопровождаться выводом наемников и иностранных боевиков со всех ливийских территорий: сухопутных и морских, в течение максимум трех месяцев с сегодняшнего дня.
Международное сообщество и граждане Ливии возлагают большие надежды на это соглашение. В 2011 году Ливия, фактически, раскололась надвое: на признанное ООН правительство национального единства и восточные территории. За годы конфликта десятки тысяч ливийцев были вынуждены бежать из страны, тысячи человек погибли.