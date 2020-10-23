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Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня

23 октября 2020 15:06
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Новости Швейцарии. Исторический момент: соглашение о постоянном прекращении огня подписали стороны ливийского конфликта в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня-1

Это результат пятидневных переговоров под эгидой ООН, которые велись между враждующими сторонами. В силу документ вступил сразу после его подписания.

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня-4

Стефани Уильямс, исполняющий обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии:
Стороны договорились, что все воинские части и вооруженные формирования, находящиеся на линии фронта, должны вернуться на базы. Это должно сопровождаться выводом наемников и иностранных боевиков со всех ливийских территорий: сухопутных и морских, в течение максимум трех месяцев с сегодняшнего дня.

Стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня-7

Международное сообщество и граждане Ливии возлагают большие надежды на это соглашение. В 2011 году Ливия, фактически, раскололась надвое: на признанное ООН правительство национального единства и восточные территории. За годы конфликта десятки тысяч ливийцев были вынуждены бежать из страны, тысячи человек погибли.

# Война в Ливии # Стефани Уильямс # Фотофакт

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