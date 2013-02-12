Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены

Новости Ливии. Ливия на несколько дней закрывает границы. Многие авиарейсы отменены. В городах усилены меры безопасности. Правительство опасается, что празднование второй годовщины революции приведет к массовым беспорядкам.

Восток страны, кстати, настроен по-боевому. По мнению большинства ливийцев, правительство «арабской весны» до сих пор не может взять под контроль некоторые регионы и обеспечить безопасность в стране. Таким образом, через два года после восстания ситуация в государстве остается напряженной.

Напомним, в феврале 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации, которые переросли в вооруженные столкновения между правительственными силами и мятежниками. За время боевых действий погибли тысячи человек. Значительный ущерб нанесен экономике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.