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Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены

12 февраля 2013 08:20
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Новости Ливии. Ливия на несколько дней закрывает границы. Многие авиарейсы отменены. В городах усилены меры безопасности. Правительство опасается, что празднование второй годовщины революции приведет к массовым  беспорядкам.

Восток страны, кстати, настроен по-боевому.  По мнению большинства ливийцев, правительство «арабской весны» до сих пор не может взять под контроль некоторые регионы и обеспечить безопасность в стране. Таким образом, через два года после  восстания ситуация в государстве остается напряженной.

Напомним, в феврале 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации, которые переросли в вооруженные столкновения между правительственными силами и мятежниками. За время боевых действий погибли тысячи человек. Значительный ущерб нанесен экономике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Война в Ливии

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