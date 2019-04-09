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Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

09 апреля 2019 09:12
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Новости мира.Генсек ООН призывает к немедленному прекращению военных действий в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш резко осудил авиаудары Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара в Триполи.

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии-1

Отметим, что бои между повстанцами и правительством национального согласия продолжаются с 4 апреля. В конфликте уже погибли более 50 человек.

8 апреля был атакован военный аэродром «Митига», который еще с 2014 года используется в качестве международного аэропорта. По данным Всемирной организации здравоохранения, были убиты два доктора, которые пытались эвакуировать пострадавших из зон вооруженного конфликта.

Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии-4

ООН заявляет, что из-за боевых действий, которые проходят в последние дни, около 3,4 тысячи ливийцев были вынуждены покинуть свои дома ради безопасности.

# Война в Ливии # Фотофакт

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