Генсек ООН резко осудил военные действия в Ливии

Новости мира.Генсек ООН призывает к немедленному прекращению военных действий в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Антониу Гутерриш резко осудил авиаудары Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара в Триполи.

Отметим, что бои между повстанцами и правительством национального согласия продолжаются с 4 апреля. В конфликте уже погибли более 50 человек.

8 апреля был атакован военный аэродром «Митига», который еще с 2014 года используется в качестве международного аэропорта. По данным Всемирной организации здравоохранения, были убиты два доктора, которые пытались эвакуировать пострадавших из зон вооруженного конфликта.