Авиаудар по Ливии: погибли 17 человек

Новости Ливии. В Ливии неизвестные силы нанесли авиаудар по городу Дерна. Жертвами бомбардировки стали, по меньшей мере, 17 человек, десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В госпитале, куда поступают раненые, объявлен чрезвычайный режим.

Медики призывают граждан сдавать кровь для пострадавших. Кто стоит за воздушной атакой, пока не установлено. Дерну до 2015 года удерживали боевики террористической организации «Исламское государство». Теперь власть в городе в руках другой группировки.