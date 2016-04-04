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История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны

04 апреля 2016 15:37
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Новости Йемена. Пятимесячный Удаи Фаисал умер от голода спустя два дня после того, как была сделана эта фотография. На ней виден губительный итог истощения: тонкие конечности, впалые щёки и высохшие глаза. Это один из многих примеров ужасных последствий войны в Йемене, рассказывает Metro.

Интисар Хезам, мама:
Он даже не плакал. Всё, что от него осталось – это изнеможённое до смерти тело. Я закричала и упала в обморок от ужаса.

Это бедствие пролило свет на те созданные войной условия, которые привели к смерти младенца.

Семья живёт на военную пенсию отца, Фасал Ахмеда, она составляет приблизительно £140 в месяц. На эти деньги нужно содержать жену и 9 детей, которым от 2 до 16 лет.

Раньше ему доводилось подрабатывать на стройке, но такой вид работ исчез с приходом войны. Еда на их столе появляется лишь раз в день, так как цены на продукты питания растут, а поставки часто задерживаются. В хорошем случае они могут себе позволить хлеб, йогурт и бобы.

В тот день, когда Удаи был рождён, военные самолёты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, вели обстрел базы повстанцев Хути в трущобах Хазаза, находящейся у южной границы Саны. Обломки от взрыва задели их дом, когда у Интисар были схватки.

По словам её мужа,

«она одновременно кричала от ужаса и рожала, в то время как бомбардировка рушила дом».

Хезам смогла кормить своего сына лишь 20 дней, после чего у женщины закончилось молоко из-за недоедания.

Даже после родов ей приходилось собирать древесину для розжига печи. Как и в других регионах страны, электричество и газ были недоступны из-за воздушных обстрелов и недостатка топлива.

Интисар Хезам:
Мне каждый день приходится выискивать дерево, взваливать его на голову и нести домой.

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны-1

Ребёнка пытались кормить молочной смесью, но её было трудно как отыскать, так и позволить себе материально. То есть Удаи приходилось кормить или смесью, или, в основном, водой с сахаром.

Фургоны с водой лишь изредка добирались до их местности, и родителям не оставалось ничего, кроме как использовать загрязненную воду. За последний год количество людей, которым не доставалась чистая вода возросло с 13 до 19 миллионов, что составляет треть населения страны.

В возрасте 3-х месяцев Удаи страдал от расстройства желудка. Отец обратился в местные клиники, но там не было необходимых средств для лечения. В итоге, 20 марта им удалось получить помощь в отделении скорой помощи в Sabeen Hospital.

Глава отделения сообщил, что

«у Удаи диагностировано тяжелое истощение, расстройство желудка и инфекция грудной клетки».

Ему назначили лечение антибиотиками и альтернативное питание через носовую трубку. Его руки сводило в конвульсиях, истощенные ноги были неподвижны, лицо было исхудалым и бледным. У Удаи было сильное обезвоживание, и когда он плакал, организм был не способен выделить даже слезы.

В возрасте 5-ти месяцев мальчик весил 2,5 кг.

Слово «нестабильный» сопровождало его на протяжении всего срока госпитализации.

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны-4

Спустя несколько дней стало ясно, что ребенок не выживет, и родители забрали его домой. После возвращения Удаи продержался только 3 часа.

Отец рассказал, что в смерти ребенка винит воздушную политику Саудовской Аравии...

Удаи похоронили у подножия горы неподалеку от дома. Над крошечной могилой, обозначенной лишь камнями, отец прочитал Коран, повторяя «вся надежда на Бога».

Перевод: Светлана Воропай

# Война в Ливии # калейдоскоп

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