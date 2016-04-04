История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны

Новости Йемена. Пятимесячный Удаи Фаисал умер от голода спустя два дня после того, как была сделана эта фотография. На ней виден губительный итог истощения: тонкие конечности, впалые щёки и высохшие глаза. Это один из многих примеров ужасных последствий войны в Йемене, рассказывает Metro.

Интисар Хезам, мама:

Он даже не плакал. Всё, что от него осталось – это изнеможённое до смерти тело. Я закричала и упала в обморок от ужаса.

Это бедствие пролило свет на те созданные войной условия, которые привели к смерти младенца.

Семья живёт на военную пенсию отца, Фасал Ахмеда, она составляет приблизительно £140 в месяц. На эти деньги нужно содержать жену и 9 детей, которым от 2 до 16 лет.

Раньше ему доводилось подрабатывать на стройке, но такой вид работ исчез с приходом войны. Еда на их столе появляется лишь раз в день, так как цены на продукты питания растут, а поставки часто задерживаются. В хорошем случае они могут себе позволить хлеб, йогурт и бобы.

В тот день, когда Удаи был рождён, военные самолёты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, вели обстрел базы повстанцев Хути в трущобах Хазаза, находящейся у южной границы Саны. Обломки от взрыва задели их дом, когда у Интисар были схватки.

По словам её мужа,

«она одновременно кричала от ужаса и рожала, в то время как бомбардировка рушила дом».

Хезам смогла кормить своего сына лишь 20 дней, после чего у женщины закончилось молоко из-за недоедания.

Даже после родов ей приходилось собирать древесину для розжига печи. Как и в других регионах страны, электричество и газ были недоступны из-за воздушных обстрелов и недостатка топлива.

Интисар Хезам:

Мне каждый день приходится выискивать дерево, взваливать его на голову и нести домой.