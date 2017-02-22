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На побережье Ливии найдены тела более 70 мигрантов и пробитая надувная лодка

22 февраля 2017 08:30
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Новости Ливии. На северо-западе Ливии обнаружены тела более 70 мигрантов. Подробности пока неизвестны, но эксперты считают, что они плыли по Средиземному морю, чтобы попасть в Европу. На берегу найдена пробитая надувная лодка.

На момент ЧП в ней могло находиться до 150 беженцев.

Из-за непогоды спасатели не могут продолжить операцию. Тем временем, в США ужесточены правила депортации нелегальных мигрантов. Отныне в список, кто подлежит депортации,  включены нарушители ПДД и магазинные воры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Ливии

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