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Новости по тегу #Владимир Орлов

Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к международным стартам
16 июля 2026 20:12

Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к международным стартам

Женская национальная команда по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор
16 июля 2026 18:43

Женская национальная команда по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор

Председатель ГТК: таможня стала более мобильной и более доступной для нашего бизнеса
16 сентября 2024 14:43

Председатель ГТК: таможня стала более мобильной и более доступной для нашего бизнеса

Вадим Гигин: наши соседи превратили историю в тоталитарную сферу, где шаг влево, шаг вправо – уголовная ответственность
10 января 2022 20:22

Вадим Гигин: наши соседи превратили историю в тоталитарную сферу, где шаг влево, шаг вправо – уголовная ответственность

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице
04 января 2019 09:26

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице

Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина
12 января 2018 16:43

Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина

«Такие люди, как Владимир Мулявин, рождаются один раз в сто лет». Эксклюзивное интервью с Валерием Скорожонком и Владимиром Орловым
12 января 2018 08:45

«Такие люди, как Владимир Мулявин, рождаются один раз в сто лет». Эксклюзивное интервью с Валерием Скорожонком и Владимиром Орловым

История от Рогнеды до Костюшки: издан первый иллюстрированный справочник по истории Беларуси для детей
27 января 2017 10:32

История от Рогнеды до Костюшки: издан первый иллюстрированный справочник по истории Беларуси для детей