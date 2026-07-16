Новости по тегу #Владимир Орлов

В учебно-тренировочном сборе, который продлится в Минске по 8 августа, принимают участие 16 девушек, 10 из них воспитанницы клуба «Минск».
С белорусских волейболистов сняты все ограничения. С учетом допуска сегодня у нашей сборной новые ориентиры.
Реалии и перспективы работы белорусской таможни обсуждали 16 сентября во Дворце Независимости сразу в трех аспектах: транзит, таможенные платежи и безопасность. Президент Беларуси принял с докладом главу таможенного комитета страны.
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