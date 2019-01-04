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Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице

04 января 2019 09:26
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Новости Беларуси. Музыка Луи Армстронга и Фрэнка Синатры вновь прозвучала в Минске. На сцене клуба имени Дзержинского в 30-й раз прошел музыкальный проект «Минский джаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -1

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -3

В зале собрались сотни ценителей импровизационной музыки. Солировали Наталья Тамело, Егор Шаранков и Валерия Грибусова. Артисты исполнили произведения, ставшие уже классикой этого жанра, в сопровождении оркестра Михаила Финберга.

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -6

Владимир Орлов, режиссер:
Так рад, что джаз у нас в Минске живет и существует благодаря замечательному мастеру, моему давнему другу, которого я еще снимал, когда он был в оркестре «Радио» Бориса Райского.

Мои джазовые аппетиты Финберг всё время удовлетворял. Я рад, что не пропустил ни одного джазового фестиваля, который в этом зале проходит.

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -9

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -11

Николай Гурьев:
Люблю, безусловно, в классическом исполнении: «Караван», Элла Фицджеральд...

Не обошлось без выступления биг-бенда под руководством Михаила Финберга. Напомним, именно белорусский маэстро основал проект «Минский джаз» ровно 30 лет назад.

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -14

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -16

Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице -18

# Концерт в Минске # Культура # Владимир Орлов # Николай Гурьев # Фотофакт

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