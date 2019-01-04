Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице

Новости Беларуси. Музыка Луи Армстронга и Фрэнка Синатры вновь прозвучала в Минске. На сцене клуба имени Дзержинского в 30-й раз прошел музыкальный проект «Минский джаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Музыка Луи Армстронга и Фрэнка Синатры вновь прозвучала в Минске. На сцене клуба имени Дзержинского в 30-й раз прошел музыкальный проект «Минский джаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале собрались сотни ценителей импровизационной музыки. Солировали Наталья Тамело, Егор Шаранков и Валерия Грибусова. Артисты исполнили произведения, ставшие уже классикой этого жанра, в сопровождении оркестра Михаила Финберга.
Владимир Орлов, режиссер:
Так рад, что джаз у нас в Минске живет и существует благодаря замечательному мастеру, моему давнему другу, которого я еще снимал, когда он был в оркестре «Радио» Бориса Райского.
Мои джазовые аппетиты Финберг всё время удовлетворял. Я рад, что не пропустил ни одного джазового фестиваля, который в этом зале проходит.
Николай Гурьев:
Люблю, безусловно, в классическом исполнении: «Караван», Элла Фицджеральд...
Не обошлось без выступления биг-бенда под руководством Михаила Финберга. Напомним, именно белорусский маэстро основал проект «Минский джаз» ровно 30 лет назад.