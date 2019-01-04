Проект «Минский джаз» в сопровождении оркестра Финберга в 30-й раз состоялся в столице

Новости Беларуси. Музыка Луи Армстронга и Фрэнка Синатры вновь прозвучала в Минске. На сцене клуба имени Дзержинского в 30-й раз прошел музыкальный проект «Минский джаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались сотни ценителей импровизационной музыки. Солировали Наталья Тамело, Егор Шаранков и Валерия Грибусова. Артисты исполнили произведения, ставшие уже классикой этого жанра, в сопровождении оркестра Михаила Финберга.

Владимир Орлов, режиссер:

Так рад, что джаз у нас в Минске живет и существует благодаря замечательному мастеру, моему давнему другу, которого я еще снимал, когда он был в оркестре «Радио» Бориса Райского.

Мои джазовые аппетиты Финберг всё время удовлетворял. Я рад, что не пропустил ни одного джазового фестиваля, который в этом зале проходит.