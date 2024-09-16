Председатель ГТК: таможня стала более мобильной и более доступной для нашего бизнеса

Реалии и перспективы работы белорусской таможни обсуждали 16 сентября во Дворце Независимости сразу в трех аспектах: транзит, таможенные платежи и безопасность. Президент Беларуси принял с докладом главу таможенного комитета страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность этого ведомства играет важнейшую роль в обеспечении стабильного функционирования экономики Беларуси. В последние годы ситуация осложняется недружественными шагами соседних государств в нашу сторону – закрытием погранпереходов и санкциями. Так, на данный момент на белорусской границе функционируют только 5 автодорожных пунктов из 26. Грузовой поток сократился почти на 30 %, объем перемещенных товаров на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А вот платежей в бюджет за январь-август поступило на 16 % больше. Главу государства интересует, как изменилась ситуация на границе с учетом переориентации потоков на восточное направление. Притом не только на западных, но и на южных рубежах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы переориентировали свою экономику на восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток и как работает таможня? Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям, резидентам в организации торговли. Какова ситуация с транзитом наших грузов? Второй вопрос, он важнейший всегда. Какова ситуация с платежами по вашей сфере? Как идет наполнение бюджета страны? Третий вопрос – вопрос безопасности, естественно. Таможня играет важнейшую роль в обеспечении безопасности как государства, так и наших граждан. Что у нас тут с контрабандистами? Работы меньше стало, конечно, на украинской границе, но с вашей точки зрения, какова там ситуация? И если сравнить бешенство со стороны наших соседей на Западе – позакрывали таможенные пункты, пропуск товаров. Подробности.

Позднее Владимир Орловский рассказал, что таможенники продолжают работу и на основных белорусско-украинских пунктах пропуска. Дистанционно осуществляют свою деятельность – оформление таможенных грузов, таким образом сохраняется штат и техника в должной квалификации и состоянии, чтобы в момент, когда ситуация изменится, быть готовыми в полном объеме выполнять свои задачи. Что до вопросов безопасности, то белорусские таможенники делают все, чтобы не допустить попадания на нашу территорию запрещенных веществ, наркотиков, оружия, боеприпасов, валюты, которая может быть использована в террористической деятельности. А такие попытки есть. При этом работают как на западном, так и на восточном направлении, в том числе с использованием мобильных групп.