История от Рогнеды до Костюшки: издан первый иллюстрированный справочник по истории Беларуси для детей

История от Рогнеды до Костюшки. Именно этот период из истории Беларуси описали в своей книге писатель Владимир Орлов и художник Павел Татарников. С помощью красочных рисунков и увлекательной информации они предлагают даже самым маленьким читателям совершить путешествия по разным эпохам. Так, например, мы можем заглянуть в великокняжескую канцелярию.

Кроме этого, листая книгу мы можем с легкостью оказаться на богатом пиршестве и узнать, что любили есть князья. Например, у них на столе всегда присутствовали пироги с зайчатиной или медвежатиной, разнообразная рыба, мёд и овощи. А из напоев непременно был квас.

Перелистнув десяток страниц и минуя несколько эпох, мы можем переместиться на поля сражений и познакомиться с выдающимися личностями своего времени.

Кстати, решение описать эту историю в книге возникло уже после того как появилась картина. В этом, утверждают авторы, была особенность их работы. И привычная схема написания книги, когда художник следует за автором, была нарушена. Тексты скорее писались под картины, которых в книге более двухсот. Причём художник не ограничился портретами исторических личностей, но и создал на бумаге уникальные реконструкции замков и городов того времени.

Потому прежде чем взяться за иллюстрацию, художнику необходимо было изучить массу документов и литературы. Хотя иногда, как признаётся Павел, он позволял себе фантазировать и соединять на одной картине сразу несколько эпох.

Уникальные иллюстрации и исторические факты рассказывают читателям об удивительных событиях, которые происходили на наших землях до 1794 года. Впереди ещё множество столетий, о которых Владимир Орлов и Павел Татарников расскажут уже во второй части книги.