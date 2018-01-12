«Такие люди, как Владимир Мулявин, рождаются один раз в сто лет». Эксклюзивное интервью с Валерием Скорожонком и Владимиром Орловым

12 января 1941 года родился легендарный белорусский музыкант и основатель известного ансамбля «Песняры», народный артист СССР и Беларуси – Владимир Мулявин. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солист ансамбля «Песняры» – Валерий Скорожонок и автор, режиссёр первого фильма ансамбля «Песняры» и мемуарист – Владимир Орлов. Какие эмоции вызывает у вас имя – Владимир Мулявин? Что сразу вспоминается? Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:

Для меня это имя всё! Это мой учитель, мой друг. Я его ощущал, как человека, на родственном уровне. Он мне был как отец и как старший брат.

Он лично взял меня в ансамбль. Краткое было прослушивание и ему сразу стало всё понятно. Это был великий мастер, ему не надо было объяснять что-то, услышал – и сразу взял. Он мне сказал: «Пущу поёшь?»

Я говорю: «Да».

Он: «В оригинальной тональности?»

Я отвечаю: «В оригинальной».

За рояль сели и говорит: «Мне нужна эта верхняя нота».

Я её спел. Он говорит: «Трудовую приноси». Коротко и ясно.

Владимир Орлов, автор и режиссёр, мемуарист:

Мы были знакомы ещё до фильма. Вообще фильм запустился, я бы сказал, чудом. Я ребят знал, мы с Володей виделись буквально накануне отъезда в Москву. Он говорил: «Мне это название не нравится – «Песняры», заставили нас, потому что мы были «Лявоны». Я думаю, что одна из причин, почему это название ликвидировали, – «Лявоны» – это Лёньки, ну как же можно было ехать в Москву ансамблем «Лёнькам», когда всей великой страной правил главный Лёнька – Леонид Ильич Брежнев?! Поэтому Лёнька должен быть один. И когда «Песняры» уже прославились, то менять название было бессмысленно.

Первый фильм я снял, когда они ещё не были легендой. Они ещё были, попавшие туда случайно, потому что они поехали как аккомпанирующий ансамбль жены Володи, замечательной артистки уникального и исчезнувшего жанра – художественный свист. Она не прошла по анкете, потому что там до 35 лет, а ей было 35 и 3 месяца – всё, нельзя было.

Фильм, который мы сняли про ансамбль, назывался «Батлейка». Мы в это время работали с нашей съёмочной группой над фильмом «Вся королевская рать» в Москве. Я на их концерте не был, но когда всё узнал, что наши ребята там, то я быстро напечатал заявку. Кто-то ехал (то ли ассистент, то ли кто-то из дирекции), передал в Минск. Дальше было так: если ты подаёшь заявку в октябре 1970 года, весь 1971 год Москва её рассматривает и на 1972 год тебе дают или не дают съёмку. А тут вдруг мы такие работаем, и из Минска звонят: «Володя, срочно приезжай, запускайся с фильмом «Песняры». В октябре они стали тем, кем стали, в ноябре совершилась заявка, а в декабре был подготовительный период, вот в дни января во втором павильоне «Беларусьфильм» у меня уже была вот эта «Батлейка», мы уже работали над ней.

Как со звездами было работать? Выполняли ли они какие-то задумки? Владимир Орлов:

Они никакими не были звёздами. Мы стартовали вместе и в последующих фильмах, где они у меня снимались, а также цирк, комедиант, я даже Володе музыку писал и пел. Они не были для меня звёздами, а я для них не был Федерико Феллини.

Валерий, вам удалось поработать с легендарным составом. Какой был ваш первый рабочий день? Валерий Скорожонок:

Приняли хорошо и что самое интересное, что первые концерты, у меня было такое ощущение, как будто я работал уже с основания. Меня ещё часто путали с Александром Демешко – барабанщиком из первого состава. Все говорили почему-то, что усы и волосы, у меня уже имидж песняровский, как будто бы я работал сразу в составе. Поэтому с этим проблем не было, да и с вокалом тоже. Все такие знаковые песни Владимир Георгиевич мне сразу предложил их спеть, я с удовольствием пел их под его чутким руководством.

Была ли у каждого в ансамбле определённая своя роль? Валерий Скорожонок:

В чем заключался гений Мулявин, что он каждому артисту придумал свой сценический образ, и благодаря Владимиру Георгиевичу, каждого артиста знали пофамильно.

Я бы сказал, что такие люди, как Владимир Мулявин рождаются один раз в сто лет. Владимир Орлов:

Каждый имел свою фирменную песню, и Володя точно знал, как из песни вырастить образ. В моём фильме «Песняр. Сэрцам і думамі» его дочка – Марина сказала замечательную фразу: «После Купалы, никто не стал Купалой, после Мулявина, никто не стал Мулявиным».