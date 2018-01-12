Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина

Новости Беларуси. Памяти Владимира Мулявина. В день рождения легендарного Песняра (сегодня ему исполнилось бы 77) в Минске представили новый документальный фильм о жизни кумира поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пясняр. Сэрцам і думамі» – так называется лента.

Автор 40-минутной картины – известный режиссер Владимир Орлов. Работу он, как пазл, собирал практически год. За это время были записаны десятки интервью с родными, близкими и коллегами. Ленту Орлов разделил на четыре блока, рассказывающих и показывающих артиста в разных сферах. А вот уникальность фильма, конечно, в кадрах из семейного архива, которые раньше вообще мало кто видел.