Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина
Новости Беларуси. Памяти Владимира Мулявина. В день рождения легендарного Песняра (сегодня ему исполнилось бы 77) в Минске представили новый документальный фильм о жизни кумира поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пясняр. Сэрцам і думамі» – так называется лента.
Автор 40-минутной картины – известный режиссер Владимир Орлов. Работу он, как пазл, собирал практически год. За это время были записаны десятки интервью с родными, близкими и коллегами. Ленту Орлов разделил на четыре блока, рассказывающих и показывающих артиста в разных сферах. А вот уникальность фильма, конечно, в кадрах из семейного архива, которые раньше вообще мало кто видел.
Владимир Орлов, режиссер:
Захотелось сказать что-то новое. И вот появились какие-то, как мне кажется, четыре новые темы. Первое – открыли свои архивы дети Мулявина. Вторая новая тема. Вторая тема – Мулявин, «Песняры» и кино. Я подняла, перечислил все, где они снимались, где их снимали, что они озвучивали. Потом самое серьезное: то, что Мулявин за 13 месяцев до смерти обрел веру в Господа и как бы пришел к Богу.
Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
Фильм удался. И, наверное, здесь с другой стороны подход к Владимиру Георгиевичу.
Раскрылись какие-то новые его черты.
Новый документальный фильм 12 января презентуют дважды: в одном из кинотеатров Минска и в Белгосфилармонии, где проходит в эти минут творческий вечер памяти Владимира Мулявина.