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Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии

12 октября 2023 18:20
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Новости Беларуси. Модернизация агропромышленного комплекса требует участия высококвалифицированных специалистов. Их готовят немало, но после получения диплома не все продолжают идти по выбранному в студенчестве пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии-1

Проблему закрепления кадров 12 октября детально изучили в Минсельхозпроде. В диалоге участвовали представители всех регионов.

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии-4

В Беларуси четыре вуза и 38 специализированных колледжей, а уровень обеспеченности зоотехнической службы хозяйств в 2022 году составил 90 %, ветеринарной – не многим более 80%. Для поступления в аграрные вузы предусмотрено множество льгот. Увеличен и прием студентов на самые востребованные профессии.

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии-7

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Преференций очень много. И, наверное, ни одна специальность не имеет таких преференций, как специальности сельскохозяйственного профиля. Есть возможность студентам, поступающим на сельхозспециальности, помимо предоставления тестов, можно сдавать внутренний экзамен. По заключении целевых договоров это очень хорошее направление.

Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии-10

Речь идет и о дальнейшем росте престижа профессии, ведь не каждому дано обеспечивать продовольственную безопасность страны. Образ перспективной деревни будущего отчетливо просматривается во многих регионах. И руководству на местах стоит больше внимания уделять закреплению кадров в сельской местности.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Виталий Великанов # Фотофакт

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