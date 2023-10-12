Какие льготы есть только в аграрных вузах Беларуси? Рассказал ректор сельхозакадемии

Новости Беларуси. Модернизация агропромышленного комплекса требует участия высококвалифицированных специалистов. Их готовят немало, но после получения диплома не все продолжают идти по выбранному в студенчестве пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблему закрепления кадров 12 октября детально изучили в Минсельхозпроде. В диалоге участвовали представители всех регионов.

В Беларуси четыре вуза и 38 специализированных колледжей, а уровень обеспеченности зоотехнической службы хозяйств в 2022 году составил 90 %, ветеринарной – не многим более 80%. Для поступления в аграрные вузы предусмотрено множество льгот. Увеличен и прием студентов на самые востребованные профессии.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Преференций очень много. И, наверное, ни одна специальность не имеет таких преференций, как специальности сельскохозяйственного профиля. Есть возможность студентам, поступающим на сельхозспециальности, – помимо предоставления тестов, можно сдавать внутренний экзамен. По заключении целевых договоров это очень хорошее направление.