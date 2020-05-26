На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии
Новости Беларуси. Пока студенты агрофака Белорусской сельхозакадемии в Горках экспериментируют с бананами в оранжерее, Владислав Хомец разрабатывает стратегию выращивания твердых сортов пшеницы на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Магистр наук аграрных за эту отрасль взялся не случайно. Четвертая климатическая зона уже далеко не призрачное природное явление для нашей страны. Хотя пшеница твердых сортов – культура доселе не типичная для Беларуси, но глобальное потепление подталкивает развивать сельхозассортимент. И, если эксперимент удастся, уже в скором времени белорусские хозяюшки будут готовить макароны из твердых сортов пшеницы не итальянские, а отечественного производства.
Владислав Хомец, магистрант агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии:
Мы должны мониторить климатическую обстановку в нашей стране. Исходя из самой климатического обстановки, мы должны изменять технологии возделывания культуры и внедрять какие-то новые решения. Потому как от этого зависит напрямую прибыль нашей страны от сельского хозяйства. Поэтому эта отрасль должна развиваться.
Природный градус дает зеленый свет еще и сое, сорго, нетрадиционным кормовым культурам. Ведь все же сподручнее выращивать самим, а не импортировать.
Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии:
И глава государства ставит такие задачи, чтобы по максимуму все производилось в Беларуси. Начиная от продуктов питания. Вопросы стоят о минимизации закупок ветпрепаратов, комбикормов. Других средств на обслуживание животноводства, на обслуживание растениеводства и так далее.
Не бояться экспериментировать будущих аграриев учат уже со студенческой скамьи. Конечно, здесь нет места спонтанным, не взвешенным решениям. Ведь на кону будущее сельского хозяйства в разрезе всей Беларуси. Потому все опыты перед внедрением в жизнь тщательно проверяют лабораторно.
Наталья Дуктова, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии
Все то передовое, что есть в мире, мы стараемся внедрять в учебный процесс. Потому что готовить кадры для АПК – это значит нужно готовить ищущего, не боящегося трудностей специалиста. Чтобы он мог в изменяющихся условиях очень быстро адаптироваться и приносить пользу себе и стране.
В 2020 году академия отмечает 180-й день рождения. За это время здесь получили образование больше 100 тысяч квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса. Среди них и видные государственные деятели, ученые. Вот и сегодня академия стремится не только не потерять свой статус одного из ведущих аграрных вузов Европы, но еще и внедрять самые передовые технологии в учебный процесс. Ведь за будущими выпускниками и будущее сельского хозяйства.