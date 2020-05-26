Прямой эфир

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии

26 мая 2020 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пока студенты агрофака Белорусской сельхозакадемии в Горках экспериментируют с бананами в оранжерее, Владислав Хомец разрабатывает стратегию выращивания твердых сортов пшеницы на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-1

Магистр наук аграрных за эту отрасль взялся не случайно. Четвертая климатическая зона уже далеко не призрачное природное явление для нашей страны. Хотя пшеница твердых сортов культура доселе не типичная для Беларуси, но глобальное потепление подталкивает развивать сельхозассортимент. И, если эксперимент удастся, уже в скором времени белорусские хозяюшки будут готовить макароны из твердых сортов пшеницы не итальянские, а отечественного производства.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-4

Владислав Хомец, магистрант агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии:
Мы должны мониторить климатическую обстановку в нашей стране. Исходя из самой климатического обстановки, мы должны изменять технологии возделывания культуры и внедрять какие-то новые решения. Потому как от этого зависит напрямую прибыль нашей страны от сельского хозяйства. Поэтому эта отрасль должна развиваться.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-7

Природный градус дает зеленый свет еще и сое, сорго, нетрадиционным кормовым культурам. Ведь все же сподручнее выращивать самим, а не импортировать. 

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-10

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии:
И глава государства ставит такие задачи, чтобы по максимуму все производилось в Беларуси. Начиная от продуктов питания. Вопросы стоят о минимизации закупок ветпрепаратов, комбикормов. Других средств на обслуживание животноводства, на обслуживание растениеводства и так далее.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-13

Не бояться экспериментировать будущих аграриев учат уже со студенческой скамьи. Конечно, здесь нет места спонтанным, не взвешенным решениям. Ведь на кону будущее сельского хозяйства в разрезе всей Беларуси. Потому все опыты перед внедрением в жизнь тщательно проверяют лабораторно. 

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-16

Наталья Дуктова, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии
Все то передовое, что есть в мире, мы стараемся внедрять в учебный процесс. Потому что готовить кадры для АПК – это значит нужно готовить ищущего, не боящегося трудностей специалиста. Чтобы он мог в изменяющихся условиях очень быстро адаптироваться и приносить пользу себе и стране.

На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии-19

В 2020 году академия отмечает 180-й день рождения. За это время здесь получили образование больше 100 тысяч квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса. Среди них и видные государственные деятели, ученые. Вот и сегодня академия стремится не только не потерять свой статус одного из ведущих аграрных вузов Европы, но еще и внедрять самые передовые технологии в учебный процесс. Ведь за будущими выпускниками и будущее сельского хозяйства.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Недобоева # Наталья Дуктова # Виталий Великанов # Владислав Хомец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов
26 мая 2020 16:39

Этот замок построили ещё в XIX веке, чтобы загладить вину перед царём. А сейчас здесь будут лечить белорусов

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?
26 мая 2020 16:29

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ
26 мая 2020 16:13

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ