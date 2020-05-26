На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии

Новости Беларуси. Пока студенты агрофака Белорусской сельхозакадемии в Горках экспериментируют с бананами в оранжерее, Владислав Хомец разрабатывает стратегию выращивания твердых сортов пшеницы на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспринимали как украшение и удивились, когда появились плоды. Как в Беларуси выращивают бананы?

Магистр наук аграрных за эту отрасль взялся не случайно. Четвертая климатическая зона уже далеко не призрачное природное явление для нашей страны. Хотя пшеница твердых сортов – культура доселе не типичная для Беларуси, но глобальное потепление подталкивает развивать сельхозассортимент. И, если эксперимент удастся, уже в скором времени белорусские хозяюшки будут готовить макароны из твердых сортов пшеницы не итальянские, а отечественного производства.

Владислав Хомец, магистрант агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии:

Мы должны мониторить климатическую обстановку в нашей стране. Исходя из самой климатического обстановки, мы должны изменять технологии возделывания культуры и внедрять какие-то новые решения. Потому как от этого зависит напрямую прибыль нашей страны от сельского хозяйства. Поэтому эта отрасль должна развиваться.

Природный градус дает зеленый свет еще и сое, сорго, нетрадиционным кормовым культурам. Ведь все же сподручнее выращивать самим, а не импортировать.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельхозакадемии:

И глава государства ставит такие задачи, чтобы по максимуму все производилось в Беларуси. Начиная от продуктов питания. Вопросы стоят о минимизации закупок ветпрепаратов, комбикормов. Других средств на обслуживание животноводства, на обслуживание растениеводства и так далее.

Не бояться экспериментировать будущих аграриев учат уже со студенческой скамьи. Конечно, здесь нет места спонтанным, не взвешенным решениям. Ведь на кону будущее сельского хозяйства в разрезе всей Беларуси. Потому все опыты перед внедрением в жизнь тщательно проверяют лабораторно.

Наталья Дуктова, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельхозакадемии

Все то передовое, что есть в мире, мы стараемся внедрять в учебный процесс. Потому что готовить кадры для АПК – это значит нужно готовить ищущего, не боящегося трудностей специалиста. Чтобы он мог в изменяющихся условиях очень быстро адаптироваться и приносить пользу себе и стране.