Не все хотят быть блогерами! Ректор БГСХА о земных профессиях и топовом аграрном вузе страны

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Что касается доски почета, конечно, вуз выдающийся, очень много выдающихся выпускников, но мы всегда должны помнить и показывать лучших преподавателей, сотрудников, студентов, которые в настоящее время работают и учатся в нашей Академии.



И, конечно же, она у нас существовала, мы решили ее обновить, сделать современную, красивую, чтобы она радовала не только тех, которые находятся на этой доске, но и была современна для просмотра, потому что там будет уже память такая, не сменяются фотографии, а будет все, пришел, посмотрел в прошлом году, позапрошлом, 5 лет назад, кто был в этой же номинации, тоже на этой доске можно увидеть.



Что касается памятного знака, было несколько учебных лабораторий открыто, но к юбилею было принято решение открыть такой знак, который ассоциируется и с аграрным образованием, с сельскохозяйственной отраслью нашей страны. И что примечательно, этот знак разрабатывали наши сотрудники вместе со студентами, был объявлен конкурс. Его изготовил умелец наш, горецкий мастер, который олицетворил наши пожелания в этом прекрасном знаке.

Юрий Царев, ведущий:

Аграрное образование у молодежи насколько популярно?

Виталий Великанов:

Есть спрос на наши специальности. Я хотел бы сказать, что даже в летнюю кампанию, когда мы делали набор на дневную форму обучения, у нас практически по всем специальностям были конкурсы от полутора до двух человек. Это здорово. Поэтому, понимаете, народ, можно так сказать, уже «приземляется».