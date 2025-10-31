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Не все хотят быть блогерами! Ректор БГСХА о земных профессиях и топовом аграрном вузе страны

31 октября 2025 07:55
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Один из старейших и уважаемых вузов страны отмечает юбилей. 185 лет исполнилось Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. За это время из стен альма-матер вышло более 150 тысяч профессионалов. И, конечно, самый главный выпускник – это Президент Беларуси.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Юлия Самусенко, ведущая:
К юбилею была открыта и новая доска почета, появился уникальный памятный знак. Расскажите о них подробнее.

Не все хотят быть блогерами! Ректор БГСХА о земных профессиях и топовом аграрном вузе страны-2

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Что касается доски почета, конечно, вуз выдающийся, очень много выдающихся выпускников, но мы всегда должны помнить и показывать лучших преподавателей, сотрудников, студентов, которые в настоящее время работают и учатся в нашей Академии.

И, конечно же, она у нас существовала, мы решили ее обновить, сделать современную, красивую, чтобы она радовала не только тех, которые находятся на этой доске, но и была современна для просмотра, потому что там будет уже память такая, не сменяются фотографии, а будет все, пришел, посмотрел в прошлом году, позапрошлом, 5 лет назад, кто был в этой же номинации, тоже на этой доске можно увидеть.

Что касается памятного знака, было несколько учебных лабораторий открыто, но к юбилею было принято решение открыть такой знак, который ассоциируется и с аграрным образованием, с сельскохозяйственной отраслью нашей страны. И что примечательно, этот знак разрабатывали наши сотрудники вместе со студентами, был объявлен конкурс. Его изготовил умелец наш, горецкий мастер, который олицетворил наши пожелания в этом прекрасном знаке.

Юрий Царев, ведущий:
Аграрное образование у молодежи насколько популярно?

Виталий Великанов:
Есть спрос на наши специальности. Я хотел бы сказать, что даже в летнюю кампанию, когда мы делали набор на дневную форму обучения, у нас практически по всем специальностям были конкурсы от полутора до двух человек. Это здорово. Поэтому, понимаете, народ, можно так сказать, уже «приземляется».

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Образование # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Виталий Великанов # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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