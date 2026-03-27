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Новости по тегу #Виктория Гринкевич

Какие виды спорта пользуются популярностью у детей и молодежи – рассказала депутат Мингорсовета
27 марта 2026 15:48

Какие виды спорта пользуются популярностью у детей и молодежи – рассказала депутат Мингорсовета

Самые популярные соревнования среди школьников – как проходит отбор на «Снежный снайпер»
19 января 2026 15:46

Самые популярные соревнования среди школьников – как проходит отбор на «Снежный снайпер»

Депутат Мингорсовета: Год белорусской женщины – это почётно, приятно и ответственно
16 января 2026 15:59

Депутат Мингорсовета: Год белорусской женщины – это почётно, приятно и ответственно

Зачем детям в школе нужна физкультура? Мнение
23 мая 2025 12:26

Зачем детям в школе нужна физкультура? Мнение

Как выявить спортивные таланты и привлечь детей к ЗОЖ? Разговор с депутатом Викторией Гринкевич
04 октября 2024 15:12

Как выявить спортивные таланты и привлечь детей к ЗОЖ? Разговор с депутатом Викторией Гринкевич

Какие спортивно-развлекательные мероприятия организуют осенью во Фрунзенском районе? Ответила депутат Мингорсовета
04 октября 2024 15:07

Какие спортивно-развлекательные мероприятия организуют осенью во Фрунзенском районе? Ответила депутат Мингорсовета

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район
26 января 2022 12:43

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район

В Вильнюсе погибла студентка второго курса ЕГУ из Беларуси
18 мая 2019 14:30

В Вильнюсе погибла студентка второго курса ЕГУ из Беларуси