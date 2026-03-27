Новости по тегу #Виктория Гринкевич

Игровые – баскетбол, волейбол, футбол. Это самые популярные, самые массовые. Есть занятия гимнастикой, художественной гимнастикой, акробатикой.
В зимний период основной упор – это лыжная подготовка. Также в школах проводятся различного уровня соревнования – школьные, районные.
«Мы не должны подвести своего Президента в первую очередь», – поделилась Виктория Гринкевич.
«Мысли переключаются, музыка, и ты переключаешься, отдыхаешь».
Гость проекта «Решение есть! Депутатский ответ» – Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.
Осенние каникулы не за горами. Как будут организовывать досуг школьников во Фрунзенском районе Минска?
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