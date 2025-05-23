Зачем детям в школе нужна физкультура? Мнение

Физкульт-привет! Ежегодно каждую третью субботу мая отмечается День работников физической культуры и спорта. В нашей стране физической культуре уделяется огромное внимание. Об этом говорят и высокие достижения белорусских спортсменов на мировых аренах, и, конечно же, наличие спортивных сооружений мирового класса.

Виктория Гринкевич, директор Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Фрунзенского района Минска:

Я считаю, это правильно, потому что нагрузка у детей очень большая. Предметная программа достаточно сложная в школе. Родители, которые против физической культуры, – я не понимаю и не поддерживаю это, потому что надо переключиться.

Я на своем примере. После работы, когда ты приходишь, у тебя голова забита. Кажется, сил нет, на диван бы прилечь. А ты на диван ложишься и начинаешь в мыслях: не сделал это, не доделал то. Какие-то мысли, ты все равно работу гоняешь. Надел спортивный костюм, выбежал. Ты бежишь первые 200-300 метров нормально, километр: «Боже мой, сколько мне еще бежать, до дома еще три километра или пять». Но дальше ты включаешься, ты начинаешь смотреть, какой пейзаж, мысли переключаются, музыка, и ты переключаешься, отдыхаешь, прибегаешь. Я про себя говорю, я полна энергии.

И тоже самое: во время уроков у детей большая психоэмоциональная нагрузка, и физкультура – это отличный способ отвлечься, расслабиться, перезагрузиться, перезапуститься, выплеснуть какую-то энергию, получить, наоборот, заряд и действовать дальше.