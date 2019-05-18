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В Вильнюсе погибла студентка второго курса ЕГУ из Беларуси

18 мая 2019 14:30
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Новости Беларуси. 18 мая в Вильнюсе погибла гражданка Беларуси, которая училась в Европейском гуманитарном университете.  

Как сообщается на сайте учебного заведения, девушка училась на втором курсе постоянной формы обучения программы «Медиа и коммуникация».  

В Вильнюсе погибла студентка второго курса ЕГУ из Беларуси -1

Фото: DELFI / Erikas Skardzius  

Случившееся стало потрясением для студентов и преподавателей. Учащимся будет оказана психологическая помощь.  

Расследованием обстоятельств случившегося занимается Вильнюсский комиссариат полиции.  

Как уточняет Delfi, 19-летняя девушка выпала с балкона студенческого общежития на 10 этаже. Прибывшие на вызов медработники застали гражданку Беларуси ещё живой, но стабилизировать её состояние и сохранить девушке жизнь не удалось.  

# Падение с высоты # происшествия # Виктория Гринкевич

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