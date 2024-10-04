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Какие спортивно-развлекательные мероприятия организуют осенью во Фрунзенском районе? Ответила депутат Мингорсовета

04 октября 2024 15:07
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Для Беларуси очень важно как можно больше граждан нашей страны привлечь к спортивно-массовым мероприятиям, а также выявить спортивные таланты. Об этом и многом другом говорим с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие спортивно-развлекательные мероприятия в ближайшее время будут проводиться во Фрунзенском районе? Осенние каникулы уже не за горами. Как будете организовывать досуг школьников?

Какие спортивно-развлекательные мероприятия организуют осенью во Фрунзенском районе? Ответила депутат Мингорсовета-2

Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Традиционно в нашем центре во время каникул работают профильные лагеря. То есть мы для деток с дневным пребыванием, пока родители на работе, они приходят, занимаются избранным видом спорта, посещают разные экскурсии. Также спортивно-массовые мероприятия проводим.

И не оставляем без внимания ребят, которые посещают школьные лагеря. Мы делаем для них спортивные праздники, мастер-классы, то есть тоже для них делаем определенную программу.

# Виктория Гринкевич # Наталья Надольская # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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