Какие спортивно-развлекательные мероприятия организуют осенью во Фрунзенском районе? Ответила депутат Мингорсовета

Для Беларуси очень важно как можно больше граждан нашей страны привлечь к спортивно-массовым мероприятиям, а также выявить спортивные таланты. Об этом и многом другом говорим с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие спортивно-развлекательные мероприятия в ближайшее время будут проводиться во Фрунзенском районе? Осенние каникулы уже не за горами. Как будете организовывать досуг школьников?