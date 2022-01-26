«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район

Новости Беларуси. После первого соревновательного дня городского этапа турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В индивидуальной гонке у девочек в младшей возрастной группе победу праздновала Павлина Зубова, в средней – Дарья Муравейко, обе представительницы фрунзенской команды.

Виктория Гринкевич, директор ФСЦДиМ:

Детям очень важны такие мероприятия, так как есть стимул, к чему стремиться – пройти все эти этапы, подготовиться, потом, возможно, быть зачисленным в специализированные детские школы, может, получить дальнейшую карьеру спортсмена.