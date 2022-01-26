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«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район

26 января 2022 12:43
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Новости Беларуси. После первого соревновательного дня городского этапа турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В индивидуальной гонке у девочек в младшей возрастной группе победу праздновала Павлина Зубова, в средней – Дарья Муравейко, обе представительницы фрунзенской команды.

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район-1

Среди старших лучший результат показала Варвара Чекушкина, Ленинский район.

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район-4

Виктория Гринкевич, директор ФСЦДиМ:
Детям очень важны такие мероприятия, так как есть стимул, к чему стремиться – пройти все эти этапы, подготовиться, потом, возможно, быть зачисленным в специализированные детские школы, может, получить дальнейшую карьеру спортсмена.

«Детям очень важны такие мероприятия». На этапе турнира «Снежный снайпер» лидирует Фрунзенский район-7

Напомним, ребята борются за место в команде, которая будет представлять столицу в финале «Снежного снайпера».

«Для меня биатлон – это стрельба, лыжи, погони». Юные спортсмены сражаются за попадание в финал «Снежного снайпера». Подробнее здесь.

# Биатлон # Виктория Гринкевич # Павлина Зубова # Дарья Муравейко # Варвара Чекушкина # Фотофакт

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