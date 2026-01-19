Самые популярные соревнования среди школьников – как проходит отбор на «Снежный снайпер»

В Минске эта зима выдалась по-настоящему снежной. Город ответил на нее активностью. Лыжные трассы, катки, маршруты в парках сегодня работают на полную. Все больше людей выбирают движение вместо теплого дивана. Это совпадает с запуском новой государственной программы развития физической культуры и спорта до конца десятилетия, где в центре внимания человек, его здоровье, активное долголетие и вовлеченность людей в спортивную жизнь. О том, как Минск встречает снежный сезон, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Виктория Гринкевич, директор Физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Фрунзенского района Минска, депутат Мингорсовета:

Школьная программа именно по физической культуре составлена таким образом, что включает в себя в различные периоды в зависимости от сезона года определенную подготовку. Соответственно, в зимний период основной упор – это лыжная подготовка. Также в школах проводятся различного уровня соревнования – может, школьные, может, какие-то между классов, может, более серьезные – районные. Потом идет первый этап – школьный отбор на «Снежный снайпер» – это самые популярные соревнования у нас среди школьников.

Екатерина Забенько:

Которые сейчас проходят отбор?

Виктория Гринкевич:

Это уже районный этап, школьный прошел. Сейчас на данный момент будет проходить районный этап. У нас в районе будет проходить с 19 по 21 января 2026 года, во Фрунзенском районе. Также в учреждениях дополнительного образования у нас работают педагоги дополнительного образования, которые набирают детей. Они тренируются круглогодично. У нас, в принципе, практически в каждом районе города в физкультурно-спортивных центрах есть объединения по интересам – лыжные гонки либо биатлон. То есть любой желающий ребенок, по состоянию здоровья если ему нет никаких противопоказаний, может прийти и заниматься данным видом спорта.

Подробности в видео.