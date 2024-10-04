Как выявить спортивные таланты и привлечь детей к ЗОЖ? Разговор с депутатом Викторией Гринкевич

Для Беларуси очень важно как можно больше граждан нашей страны привлечь к спортивно-массовым мероприятиям, а также выявить спортивные таланты. Об этом и многом другом говорим с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Известно, что большой спорт начинается с маленьких дворовых площадок. Ваше мнение? Многие тренеры считают, что именно во дворах или в маленьких городах можно встретить настоящие таланты и будущих олимпийских чемпионов. К слову, многие известные спортсмены, у которых большая мотивация, рвение к победе, – выходцы из небольших городов. Как не упустить таких ребят и вовремя разглядеть в них большое будущее?

Большой спорт начинается с маленьких дворовых площадок?

Виктория Гринкевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мое личное мнение, что это связано с тем, что, наверное, у них возможностей меньше. Меньше каких-то спортивных объектов, меньше секций, меньше возможностей. И если педагог, который там есть, тренер, вовлекает их в спорт, то они видят шансы, возможности попасть в большой город, добиться чего-то. И их, наверное, это больше мотивирует. Мы видим, что во дворовых территориях ребята играют с удовольствием. И, конечно, некоторые тренеры используют это для того, чтобы найти себе талантливых детей. Приходят не только на дворовые территории. Мы когда проводим соревнования, я взаимодействую со школами всего района, мы проводим районные соревнования среди школьников по разным видам спорта в рамках спартакиады школьников. И, конечно, некоторые тренеры с нами сотрудничают. Они приходят, отбирают, приглашают ребят на пробные занятия. Это тоже способствует. Наталья Надольская:

А какую работу в этом направлении ведет физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Фрунзенского района, который вы возглавляете? Тренеры ходят по дворам и школам в поисках юных талантов? Виктория Гринкевич:

Мы взаимодействуем с тренерами, которые к нам обращаются. Некоторые ходят, но сейчас все-таки уже отходим от того, чтобы ходить по дворам. Приходят в центр, приходят в школу. Суббота, как известно, – шестой школьный день. Мы занимаем деток, проводим спортивно-массовые мероприятия, и те спортивные школы, учреждения спортивные, которые хотят набрать деток, связываются с нами, мы организовываем для них мероприятия спортивные либо какие-то спортивные соревнования, на которых они могут просмотреть детей и тоже произвести отбор. Наталья Надольская:

Давайте поговорим про занятия физкультурой и спортом у людей с проблемами здоровья и ограниченными физическими возможностями. Учитывается ли этот момент при проектировании спортивных площадок? Есть ли возможность занятий для инвалидов? Может быть, у вас в центре? Что вообще делается в этой сфере в столице? Поднимается ли вопрос на заседаниях Мингорсовета?

Какие возможности для занятий спортом есть у людей с ограниченными возможностями?

Виктория Гринкевич:

Создаются все условия, чтобы они тоже были вовлечены в спортивную деятельность. И, конечно, когда проектируются современные спортивные объекты, площадки, конечно, делается с учетом того, чтобы данная категория была задействована также в спорте. Конечно, сложнее в старых спортивных объектах, но все условия создаются для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься. В нашем центре несколько таких ребят есть, занимаются, занимаются в секции рукопашного боя, спортивных танцев. То есть мы постепенно начинаем работу. В школах организована работа по плаванию с детьми с ОПФР, с аутизмом. То есть такие дети не остаются без внимания. Наталья Надольская:

А как обеспечивается безопасность детей и подростков? Виктория Гринкевич:

Мы не начнем ни одно занятие, если мы не убедимся, что все безопасно. Я вхожу в состав комиссии, которая проверяет не реже двух раз в год все спортивные площадки, все спортивные залы во всех учреждениях Фрунзенского района и, соответственно, всю документацию. Также мы проверяем и свои залы на предмет безопасности, так как наша задача – чтобы любой человек пришел на занятия, получил максимальную пользу, не во вред своему здоровью, а наоборот его приумножил. И поэтому безопасность у нас стоит на первом месте.

Наталья Надольская:

Разграничивается ли назначение дворовых площадок по возрастам? Например, к нам обратились граждане с жалобами, что да, во дворе есть игровая и спортивная площадки, но они не продуманы до конца. Играть там могут или совсем малыши, или подростки, а вот что делать тем, кому 9, 10, 11, 12 лет. В песочнице или на площадках им уже скучно, в командные игры типа волейбола, баскетбола, пока тоже они не могут играть, им бы что-то вот такое переходное: лазалки, бродилки. Как решить этот вопрос? Виктория Гринкевич:

Если мы берем старый жилой фонд, конечно, там проектировалось это 20-30 и более лет назад. Тогда, наверное, учитывалось, что песочница, горка, качели – и этого было достаточно. То сейчас при проектировании уже новостроек, новых спортивных площадок учитываются возрастные группы деток, стараются сделать не только песочницы, качели и также футбольную и баскетбольную площадку, но и очень популярные спортивные комплексы для разного возраста детей. Наталья Надольская:

Сколько бы мы ни строили площадок, дворцов спорта, бассейнов, все равно без направляющей руки взрослых не обойтись. Можно ли сказать, что современные дети разучились играть и заниматься спортом? Нужны ли усилия, чтобы их привлечь или даже заманить на какое-то активное мероприятие?

Как привлекать современных детей к занятиям спортом?

Виктория Гринкевич:

Семья должна подавать пример. Если семья за здоровый образ жизни, то есть не словом, ты должен заниматься спортом. И я как тренер в прошлом всегда говорила, когда родители приводили на пробные занятия или я отбирала детей, – дайте возможность ребенку сходить в одну секцию, во вторую, в третью, в четвертую и посмотрите, где ему больше понравится. Не родитель должен выбрать, а ребенок должен выбрать – и тогда будет больше успеха, потому что у него будет удовольствие, у него будет стремление идти на занятия, и, соответственно, у него будет больше стараний, мотивация будет выше. Наталья Надольская:

Ваши избиратели давали вам наказы, касающиеся строительства спортивных объектов или, может быть, чего-то другого, связанного со спортом? Виктория Гринкевич:

Был такой один наказ. Это спортивные тренажеры в парке «Медвежино», чтобы они могли заниматься в более шаговой доступности. Потому что такие тренажерные комплексы есть чуть подальше, но всем же хочется поближе.

– Установите?

– Конечно. Наталья Надольская:

С какими проблемами в целом к вам приходят люди как к депутату? Может быть, есть какие-то интересные истории?

С какими проблемами люди обращаются к депутату?