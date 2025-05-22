Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц на старте «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 мая в Париже состоялась жеребьевка основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема. По ее итогам первая ракетка мира – Арина Соболенко – стартовый матч проведет против российской теннисистки Камиллы Рахимовой. До этого пути девушек пересекались дважды, и во всех случаях белоруска была сильнее.

Виктория Азаренко свой турнирный путь начнет поединком против Янины Викмайер из Бельгии, которая, к слову, находится за пределами первой тысячи рейтинга WTA. Соревнования в основе пройдут с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой является Ига Швентек из Польши.