Виктория Азаренко неудачно выступила на теннисном турнире WTA-1000 в Дохе

Виктория Азаренко неудачно выступила на теннисном турнире категории 1000 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска не сумела протоптать дорогу во второй круг. Дальше нашу спортсменку не пустила американка Аманда Анисимова. В мировом рейтинге девушки располагаются недалеко. Поэтому на корте была достаточно равная борьба. Статистика Азаренко оказалась не лучшей. Всего 2 брейка из 6 возможных. И только 56 % первой подачи. Как итог – поражение в двух сетах – 3:6, 5:7. Завтра в борьбу вступит Арина Соболенко. Она померяется силами с россиянкой Екатериной Александровой.