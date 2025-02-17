Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в ОАЭ

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира категории 1000 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стартовый поединок против украинки Ангелины Калининой сложился для белоруски непросто. Первый сэт она проиграла со счетом – 2:6. Во второй партии была сильней на тай-брейке – 7:4. В третьем сэте Виктория уступала 0:3, но смогла собраться и в итоге взяла верх – 6:4, реализовав матч-бол с четвертой попытки.

Виктория Азаренко, 34-я ракетка мира (Беларусь):

Я действительно могу назвать этот матч захватывающим. Мне казалось, что во втором сете я была в шаге от проигрыша. Не знаю, как у меня получилось выиграть. Я просто пытаюсь бороться до конца и надеюсь на благоприятный исход. Я нашла свой ритм и старалась полностью погрузиться в игру. Безусловно, хочу сказать, что сегодняшний матч был одним из лучших.

В матче 1/16 финала во вторник Виктория Азаренко сыграет со второй ракеткой мира, полькой Игой Швентек. Еще одна отечественная теннисистка Арина Соболенко начнет выступление на турнире со второго круга. Ее соперницей будет россиянка Екатерина Александрова.