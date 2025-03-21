Соболенко вышла в 1/16 финала тысячника в Майами

Первая ракетка мира всего за час переиграла в двух партиях Викторию Томову из Болгарии, которая занимает 64-е место в планетарном рейтинге. Итоговый счет – 6:3, 6:0. Белоруска один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Соперницей Соболенко в матче третьего круга станет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я не могу жаловаться на этот сезон в своем исполнении. Да, я проиграла два крупнейших финала – Australian Open и в Индиан-Уэллс. Это будет мне урок. Не вижу в этом большой трагедии, честно говоря. Главное – я чувствую, что мой теннис становится все лучше с каждым днем. В Майами все хотят только одного – выиграть титул. Постараюсь быть сильнее на последних этапах турнира, меньше нервничать и больше сосредоточиться на себе. Буду просто делать это шаг за шагом.