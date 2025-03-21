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Соболенко вышла в 1/16 финала тысячника в Майами

21 марта 2025 17:30
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Арина Соболенко вышла в 1/16 финала тысячника в американском Майами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира всего за час переиграла в двух партиях Викторию Томову из Болгарии, которая занимает 64-е место в планетарном рейтинге. Итоговый счет – 6:3, 6:0. Белоруска один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Соперницей Соболенко в матче третьего круга станет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе.

Соболенко вышла в 1/16 финала тысячника в Майами-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь): 
Я не могу жаловаться на этот сезон в своем исполнении. Да, я проиграла два крупнейших финала – Australian Open и в Индиан-Уэллс. Это будет мне урок. Не вижу в этом большой трагедии, честно говоря. Главное – я чувствую, что мой теннис становится все лучше с каждым днем. В Майами все хотят только одного – выиграть титул. Постараюсь быть сильнее на последних этапах турнира, меньше нервничать и больше сосредоточиться на себе. Буду просто делать это шаг за шагом.

А уже вечером, 21 марта, трехкратная победительница этих соревнований Виктория Азаренко будет соперничать с Каролиной Муховой из Чехии.

# Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Теннис

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