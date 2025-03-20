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Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Майами

20 марта 2025 17:25
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Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка не испытала особых проблем в поединке Ангелиной Калининой. Украинская теннисистка была повержена со счетом 6:3, 6:1. Поединок продолжался чуть более часа.

Виктория Азаренко с победы стартовала на престижном теннисном турнире в Майами-1

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:
Мне кажется, что это мой лучший матч в сезоне на текущий момент. Я чувствовала, что могу навязать свою игру. Но я скучаю по другим временам, по Серене Вильямс, например, у нас было много отличных поединков. Хотелось, чтобы она как можно больше оставалась на корте, потому что именно она была моим самым принципиальным соперником.

В матче 1/32 финала Виктория Азаренко сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Первая ракетка мира Арина Соболенко стартует со второго раунда. Ближайшей ночью она проведет поединок против болгарки Виктории Томовой.

# Виктория Азаренко # Теннис

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