Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами

Первая ракетка мира стартует со второго раунда, где ее оппоненткой будет победительница матча между американкой Кэти Макнелли и Викторией Томовой из Болгарии. А вот Азаренко вступит в борьбу уже 18 марта с первого круга. Белоруска встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Ранее пути девушек пересекались дважды. И статистика 100 % на стороне Виктории, она выше и в рейтинге. Отечественная спортсменка, напомним, трижды становилась победительницей данного турнира. А вот Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку соревнований. В квалификационном поединке она проиграла Кимберли Биррелл из Австралии – 4:6, 3:6.