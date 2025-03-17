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Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами

17 марта 2025 20:10
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Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц по турниру категории 1000 в Майами, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на теннисном турнире в Майами-1

Первая ракетка мира стартует со второго раунда, где ее оппоненткой будет победительница матча между американкой Кэти Макнелли и Викторией Томовой из Болгарии. А вот Азаренко вступит в борьбу уже 18 марта с первого круга. Белоруска встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Ранее пути девушек пересекались дважды. И статистика 100 % на стороне Виктории, она выше и в рейтинге. Отечественная спортсменка, напомним, трижды становилась победительницей данного турнира. А вот Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку соревнований. В квалификационном поединке она проиграла Кимберли Биррелл из Австралии – 4:6, 3:6. 

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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