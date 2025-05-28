Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала на втором в сезоне турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга лидер мирового рейтинга встречалась с 97-й в топе Жиль Тайхманн из Швейцарии. Первый сет белоруска выиграла с комфортным счетом 6:3, а во второй партии успех закрепила – 6:1. В следующем раунде Арина сыграет с Ольгой Данилович из Сербии.

В первом круге парного разряда Виктория Азаренко в дуэте с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии уступила итальянскому тандему – Сара Эррани и Ясмин Паолини. К слову, соперницы не из легких: именно они совсем недавно оформили чемпионский титул на «тысячнике» в Риме. Свой высокий класс подтвердили 28 мая и праздновали убедительную победу с результатом 6:2; 6:3.

Но в одиночке Азаренко борьбу продолжает и 29 мая сыграет с Софией Кенин из США. В мировом рейтинге преимущество у американки: она 30-я. Белоруска идет на 75-й позиции. Ранее теннисистки встречались трижды, и в двух случаях сильнее была соотечественница.