​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке

Новости Беларуси. Эффективнее решать проблемы белорусов планируется с помощью единой системы учета и обработки обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, число электронных писем значительно возросло, а чтобы рассмотреть каждый вопрос еще оперативнее, необходимы правовые корректировки. Белорусские депутаты 31 мая приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц во втором чтении. Читайте здесь.

Еще один проект, который также одобрили депутаты, – закон об ипотеке. Он был принят еще в 2008 году и уже не соответствует современным реалиям. Новые изменения направлены на устранение устаревших норм, пробелов и противоречий. Так, законопроектом предусматривается, что залогодатель может получить право завещать имущество, являющееся предметом ипотеки, и без согласия залогодержателя заключать, например, брачные договоры.