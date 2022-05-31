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​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке

31 мая 2022 16:02
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Новости Беларуси. Эффективнее решать проблемы белорусов планируется с помощью единой системы учета и обработки обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, число электронных писем значительно возросло, а чтобы рассмотреть каждый вопрос еще оперативнее, необходимы правовые корректировки.

Белорусские депутаты 31 мая приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц во втором чтении. Читайте здесь.

​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке-1

Еще один проект, который также одобрили депутаты, – закон об ипотеке. Он был принят еще в 2008 году и уже не соответствует современным реалиям. Новые изменения направлены на устранение устаревших норм, пробелов и противоречий. Так, законопроектом предусматривается, что залогодатель может получить право завещать имущество, являющееся предметом ипотеки, и без согласия залогодержателя заключать, например, брачные договоры.

​Депутаты приняли во втором чтении законопроект об ипотеке-4

Василий Демидович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Судебная практика показала, что в законодательстве имеется пробел, и данным законопроектом мы его устраняем. Это касается именно заключения без согласия залогодателя договоров аренды объектов недвижимости на срок, который более договора об ипотеке. Теперь залогодателю дается право наложить взыскание на такое имущество и тем самым прекратить договорные обязательства по аренде этого имущества третьими лицами.

# Закон # общество # Василий Демидович # Фотофакт

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