Детская преступность в Беларуси снизилась в 2 раза за последние 10 лет

Видеоролики с реальными историями, круглые столы с бывшими наркоманами в стойкой ремиссии, а также стрим-семинары с находящимися в местах лишения свободы лицами. Результат профилактической работы – детская преступность в Беларуси за последние 10 лет снизилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году специалисты зафиксировали около 1 400 правонарушений среди несовершеннолетних. Противоправная деятельность перешла в интернет. Через цифровые площадки детей вербуют и втягивают в незаконные схемы. Особенно отрицательная тенденция закрепилась в распространении наркотиков. Почти каждую неделю милиция выявляет новые случаи с участием школьников. Онлайн-среду мониторят, опасные сайты блокируются. В учреждениях образования ведут профилактическую работу.

Маргарита Суховенко, начальник сектора координации и методического обеспечения профилактики преступлений и правонарушений среди обучающихся Академии образования:

Очень важно сейчас говорить не только нам, педагогам, но и родителям обучающихся. С этой целью мы активизировали нашу работу и скорректировали направление работы «Родительского университета». Проводим тематические родительские собрания, куда обязательно приглашаем представителей органов внутренних дел. Также сотрудничаем и с центрами, дружественными подросткам. Проблема подростковых зависимостей тоже актуальна. Более 15 % несовершеннолетних в стране используют вейпы. Зафиксирован первый случай смерти после курения электронной сигареты.