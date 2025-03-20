Детская преступность в Беларуси снизилась в 2 раза за последние 10 лет
Видеоролики с реальными историями, круглые столы с бывшими наркоманами в стойкой ремиссии, а также стрим-семинары с находящимися в местах лишения свободы лицами. Результат профилактической работы – детская преступность в Беларуси за последние 10 лет снизилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024 году специалисты зафиксировали около 1 400 правонарушений среди несовершеннолетних. Противоправная деятельность перешла в интернет. Через цифровые площадки детей вербуют и втягивают в незаконные схемы. Особенно отрицательная тенденция закрепилась в распространении наркотиков. Почти каждую неделю милиция выявляет новые случаи с участием школьников. Онлайн-среду мониторят, опасные сайты блокируются. В учреждениях образования ведут профилактическую работу.
Маргарита Суховенко, начальник сектора координации и методического обеспечения профилактики преступлений и правонарушений среди обучающихся Академии образования:
Очень важно сейчас говорить не только нам, педагогам, но и родителям обучающихся. С этой целью мы активизировали нашу работу и скорректировали направление работы «Родительского университета». Проводим тематические родительские собрания, куда обязательно приглашаем представителей органов внутренних дел. Также сотрудничаем и с центрами, дружественными подросткам.
Проблема подростковых зависимостей тоже актуальна. Более 15 % несовершеннолетних в стране используют вейпы. Зафиксирован первый случай смерти после курения электронной сигареты.
Василий Демидович, заместитель начальника отдела по организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Факт того, что девочка умерла после того, как использовала парогенератор, у нас в стране впервые. Но до этого мы фиксировали факты, когда несовершеннолетние, после того как используют электронную систему курения, попадали в больницы с различными отравлениями.
Есть рост преступлений, связанных с незаконным оборотом платежных карточек. Открыть счет может любой дееспособный гражданин от 14 лет. Находясь за границей, злоумышленники подбирают подставных лиц. Это так называемые дропы. Они либо оформляют карточку, либо соглашаются открыть счет на свое имя или продать реквизиты доступа к нему. Для борьбы с этим явлением были инициированы изменения Гражданского кодекса. Они вступили в силу и теперь при оформлении карточки сотрудники банка обязаны звонить родителям и согласовывать с ними такую услугу.