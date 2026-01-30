Какое наказание грозит за употребление и распространение наркотиков – узнали в МВД

О наркотиках мы говорим много, но чаще всего как о преступлении – о закладчиках, дилерах, статьях Уголовного кодекса. О том, что наркотики делают с нашими детьми, во что превращается сознание и жизнь ребенка, который просто решил попробовать, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Что происходит с сознанием подростка, который употребляет наркотики – узнали у врача

Михаил Свито, ведущий:

Что грозит подростку, который употребляет и который распространяет? Я так понимаю, это разная мера наказания?