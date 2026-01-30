Какое наказание грозит за употребление и распространение наркотиков – узнали в МВД

О наркотиках мы говорим много, но чаще всего как о преступлении – о закладчиках, дилерах, статьях Уголовного кодекса. О том, что наркотики делают с нашими детьми, во что превращается сознание и жизнь ребенка, который просто решил попробовать, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Что происходит с сознанием подростка, который употребляет наркотики – узнали у врача
Михаил Свито, ведущий:
Что грозит подростку, который употребляет и который распространяет? Я так понимаю, это разная мера наказания?
Василий Демидович, заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Республики Беларусь:
Да, конечно. Дело в том, что в первую очередь необходимо отметить, что уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет. За этот вид преступления предусмотрено самое жесткое наказание. За сбыт наркотиков уголовная ответственность предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Здесь неважно – это либо 14-летний подросток, либо 16-летний подросток, либо 17-летний наказание будет одинаково. Но если его необдуманные действия повлекли смерть по неосторожности, то наказание автоматически увеличивается вплоть до 25 лет лишения свободы, это что касается наказания.
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