Передаётся ли алкоголизм по наследству? Рассказывает нарколог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Передается ли тяга к алкоголю по наследству? И, может быть, Василий нам ответит, всегда ли в пьющих семьях пьют подростки и совершают какие-то правонарушения?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Да, алкоголизм передается по наследству. Наталья Надольская:

Какова вероятность, что у пьющих родителей будут пить дети? Иван Коноразов:

Если один родитель пьющий до начала беременности матери, вероятность 25 %. Двое родителей пьющих до зачатия ребенка – 50 %. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что это еще зависит от социальной модели семьи, в которой воспитывается ребенок? Потому что я видела много случаев, когда у пьющих родителей дети получали высшее образование и просто близко не подходили, у них такие были плохие воспоминания.

Иван Коноразов:

Да. Понять причины развития алкоголизма достаточно сложно, потому что их очень много. И генетически обусловленные моменты, и социально обусловленные, и семейное воспитание. Есть такая фраза «если дети и отцы работали, то внуки будут пьяницами». Вседозволенность тоже позволяет, распущенность эта. Алена Родовская:

Запреты полные, наверное, тоже не совсем хороши. Иван Коноразов:

Запретный плод, он сладок. Алена Родовская:

Прятать бесполезно, все равно найдет. Иван Коноразов:

Всегда найдет, здесь надо разъяснять. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Какая у нас сегодня ситуация с лишением родительских прав? Ведь мы понимаем, что чаще всего поводом для этого серьезного шага становятся пьющие мама и папа. И бывает ли такое, когда родители все-таки становятся на путь истинный?