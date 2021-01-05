«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Новости Беларуси. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения. Но задача одна – сделать страну сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 января кандидатов на ВНС выдвинул отраслевой профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Ими стали 81 человек.

Для представителей крупнейшего общественного объединения Всебелорусское народное собрание – возможность заявить о своих проблемах. Профсоюзы сейчас активно работают над предложениями к форуму – это вопросы, касающиеся как страны в целом, так и каждого отдельного белоруса.

Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма:

Всебелорусское народное собрание дает перспективы развития, и по этим перспективам развития сегодня движется страна, как бы сегодня ни говорили, что нам нужны перемены. Перемены всегда нужны. И надо что-то новое на сегодняшний день. Поэтому вот на этой площадке и будут вырабатывать те перспективы и для молодежи, и для пенсионеров, и для работающих людей.

Татьяна Филимонова, председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:

Для нас важны вопросы, которые касаются людей, являющихся членами отраслевого профсоюза. В первую очередь это, конечно же, уровень заработной платы работников культуры и искусства, которая, к сожалению, в последние годы и в последнюю пятилетку не растет, а наоборот падает. И задача, которая стоит перед нами, отраслевым профсоюзом, и мы этот вопрос планируем подымать, это, конечно же, принятие определенных мер, направленных на повышение уровня заработной платы.