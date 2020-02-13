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Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

13 февраля 2020 16:17
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Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза работников культуры, информации и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы-1

Представители федерации внесли более 40 предложений об изменениях в Трудовом кодексе, практически все они были учтены. Теперь с добросовестным работником должны продлить контракт на максимальный срок.

Главный приоритет остается неизменным – защита интересов сотрудников. Более 400 человек были восстановлены на работе усилиями профсоюзных юристов.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы-4

Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма:
За пятилетку изменились ориентиры в деятельности отраслевого профсоюза. Сегодня это не только культурно-массовая спортивно-оздоровительная работа. Сегодня, как я уже сказала, в первую очередь это работа, направленная на повышение уровня доходов наших членов профсоюза. Работа, направленная на защиту их прав, законных интересов.

Обсудили сегодня и подготовку к масштабному съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который пройдет в конце февраля. В нем примут участие более 500 делегатов со всех регионов страны.

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы-7

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Татьяна Филимонова # Фотофакт

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