Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

Новости Беларуси. Новации в сфере трудового законодательства 13 февраля обсудили, а так же подвели итоги участники съезда Белорусского профессионального союза работников культуры, информации и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители федерации внесли более 40 предложений об изменениях в Трудовом кодексе, практически все они были учтены. Теперь с добросовестным работником должны продлить контракт на максимальный срок.

Главный приоритет остается неизменным – защита интересов сотрудников. Более 400 человек были восстановлены на работе усилиями профсоюзных юристов.