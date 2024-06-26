Бонусы для работающих родителей обсудили профсоюзы Беларуси

Дополнительные отпуска, выплаты, гарантии занятости: бонусы для работающих родителей обсудили во время круглого стола. Он состоялся в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка национального профцентра собрала представителей Министерства труда и социальной защиты, ФПБ, Фонда ООН в области народонаселения, крупнейших предприятий и организаций страны. Говорили в целом о поддержке занятых в экономике, также обсудили опыт и перспективы реализации инициативы «Компания, дружественная родителям».

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В генеральном соглашении, тарифных соглашениях, местных и непосредственно в коллективных договорах огромное количество дополнительных гарантий и льгот для родителей, работающих в той или иной организации. Более 80 % коллективных договоров, заключенных в наших организациях и на предприятиях, имеют нормы, улучшающий положение работающих родителей. Кроме того, более 90 % коллективных договоров имеют нормы, которые стимулируют к рождению детей.

Инициатива реализуется с 2021 года. Она направлена на продвижение среди нанимателей социально значимой и экономически выгодной практики. Речь идет об усилении поддержки сотрудников, которые воспитывают детей.