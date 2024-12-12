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В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта

12 декабря 2024 07:28
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Во главе угла защита интересов и рост благосостояния людей. В Минске состоялся съезд Белорусского профсоюза работников культуры, информации и спорта. За прошедшие 5 отраслевое объединение достигло успехов по всем направлениям работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта-2

Сегодня почти все занятые в сфере культуры имеют надбавку по контракту в 30 %. У некоторых доплата уже составляет 50 %. Кроме того, в начале декабря отраслевой профсоюз подписал тарифное соглашение с Министерством культуры. Этот документ – основа для заключения коллективных договоров.

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта-4

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Тарифное соглашение, которое недавно было подписано, – это не просто дублирование какого-то предшествующего документа, а документ, который содержит в себе новые подходы, новые предложения по защите интересов работников нашей сферы.

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Нам удалось за 5 лет увеличить охват профчленства более чем на 6 %. И сегодня более 95 % работников отраслей культуры и искусства, информации, спорта и туризма являются членами нашего отраслевого профсоюза. Это яркий показатель того, что люди стали нам больше доверять и на деле чувствуют эффективную помощь и необходимое существование такой организации, как профсоюз.

За отчетный период работникам вернули около 800 тысяч рублей, восстановили людей на рабочих местах и помогли снять дисциплинарные взыскания. Деятельность отраслевого профсоюза сохранит свою социальную направленность.

# Профсоюзы в Беларуси # Дмитрий Шляхтин # Татьяна Филимонова

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