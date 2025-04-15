Свидерский: электромобиль белорусского производства поступит на рынок в 2026 году

Белорусский автопром ожидает громкая премьера. Отечественный электромобиль поступит в массовое производство уже в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил руководитель предприятия «БЕЛДЖИ», подводя итоги работы.

Разработки в этой области уже ведутся. Приступить к узловой сборке первых авто на электричестве планируется уже во втором квартале 2025 года. Кроме того, в планах – создание гибридных моделей и авто на топливе из метана. Инновационный подход в работе «БЕЛДЖИ» дает свои плоды – легковые автомобили компании лидировали на рынке продаж Беларуси по итогам марта. Ценят белорусские авто и за рубежом. Расширение границ экспорта – приоритетное направление на ближайшее время.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Что касается экспортных поставок, то здесь есть некоторые изменения по отношению к тому, что было ранее. То есть мы уже не можем добиваться прироста продаж только на российском рынке. Поэтому стоит задача – в этом году выйти на новые рынки, то есть рынок Казахстана, Киргизии, Армении, то есть именно рынок ЕАЭС, который для нас является наиболее близким.

Оценили надежность и качество наших машин не только потребители, но и эксперты: компания получила призы в нескольких номинациях конкурса «Автомобиль года», который ежегодно проводит Белорусская автомобильная ассоциация. В целом белорусский автопром на подъеме: за 2024 год в компании продали почти 60 тысяч автомобилей, в этом году показатели ожидаются не ниже.