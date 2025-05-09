Немцы рассказывали «свою правду» – как велась фашистская пропаганда на оккупированной территории?

Понимая, что просто так советский человек не сдастся, немцы использовали любые методы. С первых дней оккупации они начинают создавать собственные СМИ, которые рассказывают «свою правду».
Понимая, что просто так советский человек не сдастся, немцы использовали любые методы. С первых дней оккупации они начинают создавать собственные СМИ, которые рассказывают «свою правду».
Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:
Немецкая пропаганда, хотя и управлялась немцами, но делалась нашими коллаборационистами. Там прославлялся Гитлер, что освободил от тирании Сталина, от большевиков. Что уже Москву взяли, что до Урала дошли. А как проверишь?
Петр Дорощенок, доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики БГУ, кандидат филологических наук:
По городам белорусским ездили радиомашины, в которых рассказывалось о преимуществах жизни в Третьем рейхе. Пытались запугать население и не дать им возможности думать спокойно и жить мечтой о том, что вернется в эти города советская власть.
Свидетельства такой немецкой пропаганды находятся до сих пор. Стопка вражеских листовок в Ушачском музее ждет своего часа, чтобы отправиться на экспертизу. Их обнаружили в 2024 году, когда новые жильцы затеяли ремонт в доме.
Светлана Турло, главный хранитель фондов Музея народной славы имени Героя СССР В.Е.Лобанка:
Там именно пропаганда, что советская власть (я утрирую) – это плохо, немцы, Гитлер – это хорошо. И причем это 1944 год. Уже было понятно, что фашисты войну проиграли.
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