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«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли

26 апреля 2022 13:01
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Эти стены-пилоны символизируют блокаду 60 тысяч немецких оккупантов, которые огнем и свинцом стремились уничтожить партизанскую республику с центром в Ушачах, но в неравной схватке победило мужество народных мстителей.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-1

О родине подвигов рассказывают в Музее народной славы. 9 июля 1941 года Ушаччина взята в плен гитлеровцами. В борьбу вступают подпольщики. Подрывают железные дороги, разрушают связь, агитируют вступать в ряды партизан. Возникает два мощных отряда «Смерть фашизму» и имени Дубова. Их силами уже в октябре 1942 года Ушачский район и части соседних освобождены.   

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-4

Дарья Милая, главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы имени героя Советского Союза В. Е. Лобанка:
Партизанская зона, которая была создана в конце 1942 – начале 1943 года, первоначально называлась Ушачско-Лепельская, затем была переименована в Полоцко-Лепельскую, которая к концу 1943 года приняла на себя 16 партизанских бригад, территория свыше 3 тысяч квадратных километров, более 80 тысяч мирных жителей, где была установлена Советская власть. Это было уникально в истории Великой Отечественной войны. Шла обычная мирная жизнь, работали электростанции, завод по производству растительного масла, дегтярной завод, мастерские по пошиву и ремонту одежды, школы, больницы, хлебопекарни. То есть был клочок земли с мирной жизнью, несмотря на то, что вокруг идет война.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-7

Анастасия Макеева:
Чтобы разозлить оккупантов, партизаны рисовали немало карикатур, а чтобы они дошли до своего адресата, придумали оригинальный способ и распространяли листовки при помощи вот такого воздушного змея.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-10

Врагов громили не только острым словцом, но и кистью. В партизанской столице была картинная галерея. Она размещалась в штабе бригады Дубова в Антоновском лесу. Николай Обрыньба и Николай Гутиев. Разведчик и пулеметчик. Оба профессиональные художники. Меж боями рисовали портреты бравых друзей. Поднимали дух сатирой, где у Гитлера сверкали пятки, и подделывали аусвайсы. 

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-13

Светлана Турло, директор Музея народной славы имени героя Советского Союза В. Е. Лобанка:
В одном из боев за Пышно геройски погибла Надя Костюченко, художник Николай Обрыньба посвятил героическому подвигу этот сюжет. Она со связкой гранат бросилась под танк, взорвала танк и себя.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-16

Слава о лесных бойцах гремела в Москве. Для оккупантов они были что красная тряпка для быка. В конце 1943 – начале 1944 года немцы предприняли пять карательных операций, чтобы стереть с карты партизанскую зону. Ходили слухи, что хотели засеять поля кок-сагызом для получения резины. Все вдребезги. Озверевшие оккупанты разработали два плана по уничтожению «Праздник весны» и «Моросящий дождь», сделали последний рывок 11 апреля.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-19

Светлана Турло:
Фашисты планировали за пять дней стереть с лица земли Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, так как зона действовала в глубоком тылу 3-й танковой армии и контролировала стратегическую дорогу Орша-Лепель-Парафьяново, которая шла на Запад. Долгих 25 дней и 25 ночей партизаны сдерживали оборону, руководителем оперативной группы Владимиром Елисеевичем Лобанком было принято решение назначить прорыв блокады в ночь с 4 на 5 мая. И партизаны смогли прорвать кольцо вражеской блокады.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-22

Дарья Милая:
С нашей территории к нам подходила с Севера Красная армия, из-под Полоцка запускали самолеты, чтобы отвлекать внимание захватчиков. С 4 по 29 июня было уничтожено 11 300 немцев, 11 900 ранено немцев, уничтожено 8 300, приличная цифра.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-25

60 тысяч вооруженных до зубов карателей против 17 тысяч партизан. У гитлеровцев было все: 2 бронепоезда, 150 танков, 75 самолетов, более 235 единиц огнестрельного оружия. Но задушить народных мстителей не удалось. Желание победить и отомстить за брата и отца оказались сильнее. К концу блокады кольцо сузилось с 250 километров до 8. Не за горами был «Багратион». 

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-28

Светлана Турло:
Знаменитая операция «Звездочка» по спасению детей Полоцкого детского дома. Перед началом операции 11 апреля летчики 105-го авиационного полка смогли вывести более 150 детей на большую землю. Александр Мамкин совершил 9-й рейс последний, он был подбит, летчик смог посадить горящий самолет и спасти детей. Он умер от полученных ожогов, ноги его сгорели до костей, очки вплавились в лицо. Он открыл глаза и спросил: дети все живы, и только тогда потерял сознание.

Подвиг народа увековечили в камне 30 июня 1974-го. Мемориальный комплекс «Прорыв» от создателей Хатыни – Градова, Левина, Аникейчика. В  самое сердце. Вечный огонь в форме знака партизана Беларуси, три карабина символизируют последний привал, 16 дубов – отряды мстителей. На мемориальных плитах 1,5 тысячи бессмертных имен.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-31

Дарья Милая:
Первые 10 плит – здесь увековечено 450 имен партизан, которые погибли в ночь с 4 на 5 мая именно в тот легендарный прорыв, были захоронены на этом месте. Главным элементом этого комплекса является 7-метровая фигура партизана, общий вес которой составляет 17,5 тонны.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-34

После реконструкции в 2016-м возле мемориала прописалась партизанская деревня. Жизнь в землянках с типографией, лесной школой, полевой кухней. Согревались буржуйками, писали угольками на бересте, чтобы помнили и знали цену жизни.     

Дарья Милая:
Это штабная землянка, где-то какую-то операцию планировали, обсуждали сведения, которые приносили разведчики. Здесь также награждали отличившихся партизан. Несмотря на то, что шла война, люди не только воевали, но и находили свои вторые половинки, женились, детей имена им выдавали в штабе.

За годы войны в страшной мясорубке на Витебщине погиб каждый второй. Роль партизанского края неоценима. Командир Владимир Лобанок за легендарный прорыв был удостоен ордена Суворова. Участник прорыва Михаил Егоров дошел до Берлина и водрузил алое знамя Победы над Рейхстагом.

«Со связкой гранат бросилась под танк». Вот как партизаны во время ВОВ отстаивали свои земли-37

Светлана Турло:
Легендарный комбриг Алексей Данукалов, который погиб в апреле 1944 года, был смертельно ранен осколком, фашисты его панически боялись и не поверили, что погиб, заставили жителей раскопать могилу, вскрыли гроб и снова тело Данукалова взорвали. Вот такая маленькая республика, 17,5 тысячи устояли против 60 тысяч, потому что они защищали свою родину, матерей, жен и детей.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Милая # Анастасия Макеева # Светлана Турло # Адольф Гитлер # Николай Обрыньба # Николай Гутиев # Владимир Лобанок # Александр Мамкин # Михаил Егоров # Алексей Данукалов # Фотофакт

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