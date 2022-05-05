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Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка

05 мая 2022 12:43
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Новости Беларуси. В Ушачах после капитального ремонта и модернизации открыли Музей народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка? сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочено к 78-й годовщине легендарного прорыва.  

Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка-1

На реконструкции музей был три года. За это время обновили не только здание, но и выставочные залы. Появилась отдельная экспозиция, посвященная фактам геноцида нашего народа – сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням. Впервые за годы работы музея обновили и монументальную роспись «Во имя жизни на земле» автора Владимира Кривоблоцкого. Ушачский музей – единственный в стране, посвященный партизанскому движению в годы войны.  

Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка-4

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В. Е. Лобанка:  
Наша задача – музея и музейных работников – сохранить эту память и передать эту память будущим поколениям. Чтобы будущие поколения помнили о том, какой ценой был завоеван мир и завоевано счастье.  

Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка-7

5 мая – знаковый день и для маленьких жителей Ушач. На территории средней школы открыли обновленный стадион. Теперь это место для новых спортивных побед. Стадион многофункциональный. Здесь есть беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки.  

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Турло # Владимир Лобанок # Фотофакт

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