Единственный в стране, посвящённый партизанскому движению. В Ушачах после ремонта открыли музей имени Лобанка

Новости Беларуси. В Ушачах после капитального ремонта и модернизации открыли Музей народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка? сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочено к 78-й годовщине легендарного прорыва.

На реконструкции музей был три года. За это время обновили не только здание, но и выставочные залы. Появилась отдельная экспозиция, посвященная фактам геноцида нашего народа – сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням. Впервые за годы работы музея обновили и монументальную роспись «Во имя жизни на земле» автора Владимира Кривоблоцкого. Ушачский музей – единственный в стране, посвященный партизанскому движению в годы войны.

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В. Е. Лобанка:

Наша задача – музея и музейных работников – сохранить эту память и передать эту память будущим поколениям. Чтобы будущие поколения помнили о том, какой ценой был завоеван мир и завоевано счастье.