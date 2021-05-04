Как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан

Новости Беларуси. Ровно 77 лет назад партизаны прорвали вражескую блокаду Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Беларуси здесь было одно из крупнейших партизанских движений. Это не давало покоя фашистам. Полоцко-Лепельскую зону они несколько раз планировали стереть с лица земли. Но безуспешно. Решающий бой завязался как раз майской ночью, который и получил название Прорыв. 4 мая здесь по традиции было многолюдно. На мемориальном комплексе прошел митинг. С подробностями Виктор Пралич. Вот уже несколько лет подряд 4 мая автолюбители Витебского ДОСААФ огромной колонной приближаются к «Прорыву». Именно здесь в 1944 году развернулась одна из самых значительных операций за всю историю Великой Отечественной войны. Эти партизанские места не давали покоя врагам.

Виктор Пралич, корреспондент:

После пяти неудачных попыток очистить Полоцко-Лепельскую зону от партизан, оккупанты разрабатывают сразу два плана спецопераций: «Весенний праздник» и «Моросящий дождь». Сюда стягивают 60 тысяч фашистов. Партизан было в три раза меньше.

В ночь с 4 на 5 мая начался бой. Здесь лилась кровь и гибли люди. Но сдавать рубежи в планы не входило. Ведь на территории были еще и тысячи мирных людей. Тогда партизаны и пошли на легендарный «Прорыв».

Светлана Турло, научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени героя Советского Союза В. Е. Лобанка:

Подвиг партизан заключался в том, что они совершили, вывели из кольца блокады 15 тысяч мирного населения, вышли сами победителями и не дали совершиться планам фашистов. А в планах было уничтожить Полоцко-Лепельскую партизанскую зону, стереть ее с лица земли. Забыть не получается. Вот что рассказывает ветеран, который в 14 лет участвовал в боях по освобождению Беларуси

Людям, пришедшим сюда, напомнят, какой ценой досталась Победа. На этом месте ежегодно собираются сотни жителей. Ведь такой подвиг невозможно и нельзя забыть.

Мария Синяко, жительница Витебска:

Это чувство боли, сожаления, что такое произошло в нашем государстве. И если мы не будем своим детям, внукам прививать вот эту вот память, чтобы они помнили, знали, что это такое было, что это не должно повториться никогда на нашей земле. Чтобы наши белорусы помнили, что мы мирный и дружелюбный народ.