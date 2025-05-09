Мария Сухова ценой жизни сохранила киноплёнку! Как снимали легендарную операцию «Звёздочка» по эвакуации детей

Командование знало: немцы готовят невиданные ранее по своим масштабам карательные операции. Тогда же принимается беспрецедентное решение – в срочном порядке эвакуировать воспитанников Полоцкого детдома, который контролировали немцы. Именно Суховой и ее напарникам принадлежат кадры легендарной операции «Звездочка». Тогда партизаны вывезли почти 200 детей на Большую Землю.

Поскольку руководство партизанского формирования, которое готовило эту операцию, осознавало ценность жизни фронтовых операторов, оно запретило снимать события в реальном времени. К тому же это происходило ночью, а тогдашние технические возможности камер и отсутствие специальной оптики делали невозможным получить качественное изображение.

Константин Ремишевский, ведущий научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Поэтому отдельные эпизоды этой операции были спустя два дня восстановлены Марией Суховой и Рейзман, но они были восстановлены протокольно. Были восстановлены и приглашены те же самые местные жители на подводах, которые вывозили детей. В этих кадрах запечатлены те же самые дети. И фактически отхода от исторической истины нет.

Съемка операции «Звездочка» стала последней для Маши Суховой. 11 апреля немцы начали операцию против партизан. Они рассчитывали уложиться в пять дней, однако бой растянулся на три недели. В ночь с 4 на 5 мая 1944-го партизаны совершили героический прорыв. В самой гуще событий оказались и кинооператоры. В ту ночь Мария Сухова погибла.

Под стеклом – телеграмма Школьникова в Москву, где он пишет, что Писарев пропал без вести, а Сухова погибла. Там же сообщение, что пленка уничтожена. Однако спустя время выяснилось, что Мария все же спасла отснятый материал.

Она передала камеру и пленку проходившим мимо партизанам. У нее было серьезное ранение в живот. Понимая, что дальше идти она не сможет, женщина приняла волевое решение. Светлана Турло, главный хранитель фондов Музея народной славы имени героя СССР В.Е. Лобанка:

Есть такое предположение – она просила Любова, замкомандира отряда, чтобы он ей оставил пистолет, чтобы она прекратила свои мучения. Или она сама себя застрелила... Я не думаю, что он ее застрелил, но такая информация есть.

Тот же Любов позже составит акт о ее смерти. Она умерла в 39 лет, но благодаря отснятым ею кадрам обрела бессмертие. Где похоронена Мария Сухова, до сих пор доподлинно неизвестно.

30 июня 1974 года Оттилия Рейзман вместе с другими коллегами приехала на открытие мемориального комплекса «Прорыв», возложила цветы и горько расплакалась. Мария Сухова, подобно многим журналистам, погибла во время исполнения служебного долга. Сталинскую премию второй степени ей присвоили посмертно.