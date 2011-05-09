Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Телемарафон

На создание экспозиции в новом Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Проводить телемарафоны в важные для страны дни для телеканала СТВ – уже устоявшаяся традиция. Праздничный эфир будет посвящен Дню Победы. Главная цель нынешнего - сбор средств на строительство музея истории Великой Отечественной войны.
В сюжете телеканала СТВ - рассказ о ветеранах войны и труда.
В сюжете телемарафона СТВ - история получения Минском звания «Город-герой», а также рассказ о стеле в честь этого события.
Юрий Григорьев рассказал о зданиях белорусской столицы.
Виктор Никитин рассказал о наиболее приоритетных направлениях застройки Минска
Новейшая история Минска - символы современной столицы в сюжете СТВ.
Каким был Минск 65 лет назад - после освобождения города.
Мир Муравьев был среди людей, которые освобождали Беларусь. Он один из создателей мемориального комплекса в Брестской крепости.
В июле 1944 в Минске от улицы Красноармейской прошли 30 000 белорусских партизан. Никем не повторенный знаменитый партизанский парад.
Полк, которым командовал Петр Брайко, особенно отличился в Неманском рейде. 3 июля бойцы расстреляли 9 батальонов немцев.
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