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Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Телемарафон

09 мая 2011 06:36

Открыты благотворительные счета на создание экспозиции

08 мая 2011 13:42

9 мая телеканал СТВ проведет традиционный праздничный телемарафон

03 июля 2009 15:56

Сюжет: Республиканский пансионат ветеранов войны (ВИДЕО)

03 июля 2009 15:47

Минск - город-герой. История получения почетного звания

03 июля 2009 15:22

Бывший архитектор столицы Беларуси рассказал об истории минских зданий

03 июля 2009 15:00

Главный архитектор Минска рассказал о застройке города (ВИДЕО)

03 июля 2009 14:54

Минск: 1944-2009. Часть 2 (ВИДЕО)

03 июля 2009 13:54

Минск: 1944-2009. Часть 1 (ВИДЕО)

03 июля 2009 09:02

Мир Муравьев (Киев): Я для Беларуси - родной иностранец (ВИДЕО)

03 июля 2009 08:58

История парадов в Минске (ВИДЕО)

03 июля 2009 08:43

Петр Брайко (Москва): Именно мне пришлось завершать окружение группы гитлеровских войск, оккупировавших Беларусь (ВИДЕО)