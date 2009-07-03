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Минск 3 июля 1944 года. Ретро (ВИДЕО)

03 июля 2009 09:06
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Красные знамена уже развивались над Домом правительства.
# Парад в Минске 3 июля

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