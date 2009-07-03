Минск 3 июля 1944 года. Ретро (ВИДЕО)

Мир Муравьев был среди людей, которые освобождали Беларусь. Он один из создателей мемориального комплекса в Брестской крепости.
В июле 1944 в Минске от улицы Красноармейской прошли 30 000 белорусских партизан. Никем не повторенный знаменитый партизанский парад.
Полк, которым командовал Петр Брайко, особенно отличился в Неманском рейде. 3 июля бойцы расстреляли 9 батальонов немцев.
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